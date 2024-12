In serie A non sono mancate le polemiche: Lazio infuriata per l'arbitraggio di Zufferli, protesta anche in Fiorentina-Inter prima del malore di Bove

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

A Open Var, l’approfondimento settimanale in onda su Dazn, si discute soprattutto delle polemiche che hanno caratterizzato la sfida tra Parma e Lazio. Ma viene fatta chiarezza anche sul gol annullato a Lautaro in Fiorentina-Inter, proprio pochi istanti prima del malore di Bove che ha portato alla sospensione del match.

Open Var, Parma-Lazio: il gol annullato a Rovella

Dopo soli 2′ di gioco Rovella aveva sbloccato il match del Tardini con un gol da urlo, poi annullato dopo l’intervento del Var per un precedente fallo commesso proprio dal centrocampista della Lazio.

La gestione dell’azione da parte dell’arbitro Zufferli non è certo stata delle migliori, come poi evidenziato tra le righe anche da Mauro Tonolini, membro della commissione arbitrale ospite negli studi di Dazn. “Il fallo di Rovella nell’azione che porta al gol di Rovella stesso è evidente. Bisogna dire che lo si poteva fischiare già in campo. Il Var è stato determinante”.

Rovella, l’audio integrale tra Var e arbitro

Così il Var Daniele Paterna: “Questo l’ho controllato è fallo chiaro. Qui non la tocca nessuno del Parma, tiro e gol. Luca (Zufferli, ndr), ti consiglio un on field review per un possibile fallo in APP. Ti faccio vedere prima il fallo, poi te la faccio vedere fino alla conclusione, non te ne andare”.

Mentre Zufferli guarda le immagini al monitor, Paterna chiede: “Hai bisogno di altro o ti va bene?”. “Sì, perfetto, perfetto, grazie” chiosa il direttore di gara.

Il rigore tolto alla Lazio e Udinese-Genoa

C’è anche un altro episodio avvenuto durante Parma-Lazio che ha scatenato le proteste dei biancocelesti. Si analizza il rigore prima concesso agli ospiti e poi revocato in seguito al contatto tra Keita e Zaccagni. Il Var Parterna avvisa l’arbitro: “Non c’è proprio nulla, non fa proprio nulla su Zaccagni, per me non è punibile”.

Richiamato al monitor, Zufferli ha poi cancellato il penalty. “Il Var rileva correttamente quanto successo – ha spiegato Tonolini -. Il contatto non sembra esserci: se c’è lo crea Zaccagni”. Nessun dubbio, invece, in merito all’espulsione di Touré all’inizio della partita tra Udinese e Genoa. “L’intervento del Var è corretto, perché si configurano i quattro punti del DOGSO”.

Fiorentina-Inter e la rete non valida di Lautaro

Prima del malore accusato da Bove che ha portato alla sospensione e poi al rinvio della partita, al Franchi c’è stato spazio anche per le polemiche – soprattutto da parte dell’Inter e di Simone Inzaghi – in seguito a un gol annullato a Lautaro Martinez su assist di Dumfries.

Nessun dubbio, però, in merito alla dinamica dell’azione. “Dumfries interviene quando il pallone è già uscito dal campo. Doveri fa terminare l’azione per poi annullare in maniera corretta la rete”.