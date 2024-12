Mondiale per club, sorteggio: orario, chi partecipa, format e dove vederlo in tv e in streaming

Le 32 squadre qualificate al Mondiale per club sono pronte a scoprire le avversarie dei rispettivi gironi: chi può prendere l'Inter e la Juventus

Giornalista pubblicista. Lo affascinano, da sempre, le categorie minori e i talenti in erba. Ha fiuto per la notizia e per gli emergenti. Calcio, basket, motori: ci pensa lui

Manca sempre meno al sorteggio del Mondiale per club e finalmente i club di tutto il mondo sapranno chi affrontare in questa nuova competizione. Le 32 squadre qualificate saranno divise in otto gruppi da quattro squadre, seguendo dei criteri ben precisi. Si sfideranno poi in match di sola andata e le prime due di ogni girone accederanno agli ottavi di finale. A rappresentare l’Italia ci saranno l’Inter e la Juventus, che già sono a conoscenza di quali squadre eviteranno e quali invece potranno prendere nella prima fascia.

Chi partecipa al Mondiale per club

Africa (CAF)

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Wydad (Marocco)

Al Ahly (Egitto)

Mamelodi Sundowns (Sudafrica)

Esperance Tunis (Tunisia)

Asia (AFC)

Al Hilal (Arabia Saudita)

Urawa Red Diamonds (Giappone)

Al-Ain (Emirati Arabi Uniti)

Ulsan HD FC (Corea del Sud)

Europa (UEFA)

Chelsea (Inghilterra)

Real Madrid (Spagna)

Manchester City (Inghilterra)

Bayern Munich (Germania)

Paris Saint-Germain (Francia)

Inter (Italia)

Porto (Portogallo)

Benfica (Portogallo)

Borussia Dortmund (Germania)

Juventus (Italia)

Atletico Madrid (Spagna)

FC Salzburg (Austria)

Nord e Centro America, Caraibi (Concacaf)

Monterrey (Messico)

Seattle Sounders (USA)

Club Leon (Messico)

Pachuca (Messico)

Inter Miami (USA)

Oceania (OFC)

Auckland City (Nuova Zelanda)

Sud America (CONMEBOL)

Palmeiras (Brasile)

Flamengo (Brasile)

Fluminense (Brasile)

Botafogo (Brasile)

River Plate (Argentina)

Boca Juniors (Argentina)

Mondiale per club, le quattro fasce

In prima fascia ci sono le migliori quattro squadre Uefa (City, Real, Bayern e Psg) e le top sudamericane (Flamengo, Palmeiras, River, Fluminense). Nella seconda invece sono finiti gli altri club europei e tra questi Inter e Juventus.La terza fascia è composta dalle due squadre più quotate rispettivamente di Asia, Africa e Nord, Centro America e regione dei Caraibi, insieme ai due club rimanenti del Sudamerica. In quarta invece le due squadre rimanenti rispettivamente di Asia, Africa e Nord, Centro America e regione dei Caraibi, insieme al rappresentante dell’Oceania e alla squadra del paese ospitante, l’Inter Miami di Leo Messi.

FASCIA 1: Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco, PSG, Flamengo, Palmeiras, River Plate, Fluminense

Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco, PSG, Flamengo, Palmeiras, River Plate, Fluminense FASCIA 2: Chelsea, Borussia Dortmund, Inter , Porto, Atletico Madrid, Benfica, Juventus , Salisburgo

Chelsea, Borussia Dortmund, , Porto, Atletico Madrid, Benfica, , Salisburgo FASCIA 3: Al-Hilal, Ulsan HD, Al Ahly, Wydad Casablanca, Monterrey, León, Boca Juniors, Botafogo

Al-Hilal, Ulsan HD, Al Ahly, Wydad Casablanca, Monterrey, León, Boca Juniors, Botafogo FASCIA 4: Urawa Red Diamonds, Al-Ain, ES Tunis, MamelodiSundowns, Pachuca, Seattle Sounders, Auckland City, Inter Miami

Mondiale per club, i criteri del sorteggio

Le 32 squadre qualificate al Mondiale per club saranno divise in otto gironi da quattro, tenendo conto della suddivisione in fasce. Inoltre, le 4 squadre Uefa con ranking più alto finiranno nel girone con le 4 squadre Uefa con ranking più basso della seconda fascia. Quindi Manchester City, Bayern Monaco, Real Madrid e Psg saranno accoppiate a una tra Atletico Madrid, Benfica, Juve e Salisburgo. Le 4 migliori squadre sudamericane saranno inserite nei gruppi con i migliori club del pot 2 sempre in base al Ranking. Quindi l’Inter, così come il Chelsea, Borussia e Porto, potranno prendere una tra Flamengo, Palmeiras, River Plate e Fluminense.

LE POSSIBILI AVVERSARIE DELL’INTER IN PRIMA FASCIA

Flamengo

Palmeiras

River Plate

Fluminense

LE POSSIBILI AVVERSARIE DELLA JUVE IN PRIMA FASCIA

Manchester City

Bayern Monaco

Real Madrid

Psg

Sorteggio Mondiale per club: data e orario

Il sorteggio del Mondiale per club, in programma negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio 2025, è previsto oggi per le ore 19 italiane a Miami. Sarà trasmesso in tutto il mondo in chiaro e gratis su Dazn e tramite FIFA.com, FIFA+ e canali di supporto.