Inter, pronto un altro sgarbo al Napoli sul mercato: è guerra di nervi

Il club di Viale della Liberazione vuole rinforzarsi e contemporaneamente indebolire i rivali: è in arrivo una nuova operazione in stile Zielinski?

Polemiche in campo (dopo l’1-1 nello scontro diretto a San Siro) e fuori con le continue schermaglie tra Marotta e Conte. Ma Inter-Napoli è una guerra che si sposta anche sul mercato. Il club merazzurro infatti tiene d’occhio Alex Meret. Il portiere del Napoli, il cui contratto scadrà il 30 giugno 2025, non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo con il club partenopeo. Secondo La Gazzetta dello Sport, il club di Viale della Liberazione sta valutando la situazione per capire se ci siano le condizioni per tentare un colpo a parametro zero, puntando a completare un parco portieri di alto livello composto da Sommer, il giovane talento Martinez e, potenzialmente, lo stesso Meret.

Meret, l’opzione di qualità per la porta nerazzurra

La dirigenza dell’Inter starebbe valutando la mossa di mercato per rafforzare il reparto dei portieri a disposizione di Simone Inzaghi. L’inserimento di Alex Meret rappresenterebbe un’aggiunta di livello assoluto, completando un pacchetto già competitivo con Sommer, prossimo però a compiere 37 anni il 17 dicembre, e il giovane talento Martinez, acquistato dal Genoa per 13 milioni di euro più bonus.

Entrando nel dettaglio, Meret può vantare oltre 200 presenze da professionista tra Serie A e Champions League, impreziosite dalle sei stagioni ad alto livello con il Napoli. Con i partenopei, il portiere friulano ha conquistato lo scudetto nel 2023 e una Coppa Italia. A questo si aggiunge l’esperienza in Nazionale, culminata con la vittoria dell’Europeo 2021, dove ha ricoperto il ruolo di terzo portiere alle spalle di Donnarumma e Sirigu.

Meret, rinnovo in stallo. E l’Inter osserva…

Alex Meret e il Napoli non hanno ancora trovato l’accordo per il rinnovo di contratto. Le trattative tra le parti proseguono da tempo, ma senza raggiungere la giusta intesa. L’obiettivo sarebbe un prolungamento fino al 2027, ma restano da definire le cifre. In questo scenario, l’Inter potrebbe inserirsi, sfruttando il prestigio di un club ambizioso e dalla grande storia, oltre alla possibilità di partecipare al Mondiale per Club. Nel frattempo, Marotta e Ausilio monitorano attentamente la situazione, valutando il colpo a parametro zero per assicurarsi il portiere. Una trattativa che potrebbe ricordare, per certi aspetti, quella di Zielinski.

Meret-Napoli, rinnovo in bilico e le parole di Pastorello

L’intesa per il rinnovo tra Alex Meret e il Napoli resta ancora in sospeso. L’agente del portiere, Federico Pastorello, aveva parlato ai microfoni di Calciomercato.it, dichiarando: “Il dialogo con il Napoli su questo fronte è molto positivo ed è la nostra priorità. C’è il piacere di prolungare il contratto da entrambe le parti. Riteniamo che Meret meriti un certo tipo di contratto e c’è un aspetto finanziario che deve essere discusso. Alex è concentratissimo sulla stagione e non abbiamo avuto mire diverse da quella di concentrarsi sul rinnovo. Chiaro, qualora non ci fosse la possibilità di rinnovare, ci si guarderà intorno”. Ad oggi, però, il discorso rinnovo sembrerebbe in stand-by e il portiere friulano è finito nel mirino dell’Inter, che osserva con interesse l’evolversi della situazione.