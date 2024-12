Mondiale per club 2025 sorteggi diretta live: il percorso di Inter e Juventus

Come per Champions ed Europa League, anche il Mondiale per Club seguirà lo stesso criterio di sorteggio delle due maggiori competizioni europee. “Saranno applicati – si legge dal comunicato della FIFA – diversi vincoli durante il sorteggio, tra cui il principio generale che nessun girone può presentare più di una squadra della stessa confederazione. Altre limitazioni imporranno che i club della stessa associazione membro non possano essere raggruppati insieme e tutti i club della fascia 1 saranno assegnati alla prima posizione del girone in cui sono stati sorteggiati. Inoltre, per motivi di programmazione, entrambi i club degli Stati Uniti, Inter Miami CF e Seattle Sounders FC, saranno automaticamente assegnati alla quarta fascia nei gruppi A e B rispettivamente. L’Inter Miami CF giocherà la partita di apertura del torneo all’Hard Rock Stadium, mentre i Sounders apriranno la loro campagna al Lumen Field di Seattle, subito dopo”.