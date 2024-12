Juve-Bologna, bufera su Motta e Giuntoli nonostante il 2-2: "Richiamate Allegri". E c'è chi ringrazia Italiano

I bianconeri acciuffano un pari che salva l'imbattibilità ma serve poco per la classifica: tifosi delusi, è caccia ai responsabili di una stagione sin qui povera di luci.

L’urlo liberatorio dopo il primo gol in maglia bianconera di Koopmeiners, uno dei calciatori più discussi. Poi esplosione di gioia per la prodezza di Mbangula, che ha salvato l’imbattibilità. Ma l’euforia dei tifosi della Juventus è durata poco. Il tempo di accorgersi di essersi ritrovati a festeggiare un pareggio in casa col Bologna. E di essere scivolati ancor più giù in classifica. Lontano dalla vetta, fuori anche dalla zona Champions che doveva essere l’obiettivo minimo della stagione e che, a sentire Giuntoli, è diventato il traguardo massimo.

Juve in ritardo in classifica, tifosi su tutte le furie

Proprio l’uomo mercato della Vecchia Signora e il tecnico Motta (scelto proprio da Giuntoli) sono i bersagli privilegiati dai tifosi al termine del match col Bologna. Pareggiato 2-2 in extremis, con due reti su ripartenza. “Pareggio che non sposta di una virgola quello che penso. Non voglio più sentire parlare di progetto in costruzione e str… simili. Altri punti persi e campionato finito a dicembre“, la cruda analisi di un fan. “Ennesimo pareggio. Saranno contenti quelli del ‘progetto in crescita e la massima aspettativa per noi è il 4 posto’. Vi svelo un segreto, a forza di pareggi forse forse arrivi in zona salvezza”, un altro commento. “Almeno si è vista una reazione. Stagione comunque compromessa”.

Motta espulso e criticato: gioco e risultati deludenti

Tanti i commenti negativi sulle scelte di Motta (espulso per proteste contro Marchetti proprio nella giornata della campagna per dire basta alle violenze sugli arbitri) e più in generale sul (non) gioco della Juventus. “Sei vittorie in 15 partite non è il dato più sconcertante: è che questa Juve non sta migliorando, il gioco è monocorde e non esiste un piano B”, un commento di un tifoso. “Meglio Motta o Maifredi?”, si chiede un altro. “Se Motta non mette da parte la sua presunzione diventerà complicato arrivare nelle prime 4”, la constatazione di un altro supporter juventino. “È molto meglio senza Motta…in panchina…!!!”, scrive tra il serio e il faceto una tifosa.

Le ‘vedove’ di Allegri e la pazza richiesta: “Chiamatelo”

Sul web proliferano le “vedove” di Allegri: “Chiedete scusa a Max, manica di incompetenti”. Oppure: “La rovina della Juventus oltre all’allenatore é Giuntoli. (La colpa dicevano che era di Allegri). Vergognatevi”. E anche: “Ha fatto benissimo Max a prenderlo a pedate dopo la Coppa Italia. Giuntoli, ma cosa stai combinando?”. C’è chi riporterebbe subito Max in panca: “Ridatemi il calcio di m… di Allegri……basta con il Mottismo. Rimandatelo a Bologna!”. E ancora: “Riportate subito a casa Allegri, manca troppo”.

Bologna, Italiano bersaglio del web: vittoria buttata

Un altro allenatore “protagonista” suo malgrado sui social è quello del Bologna, Italiano. Capace di beccare due gol in contropiede quando stava vincendo 0-2 a Torino contro la Juventus. “Prendere goal in contropiede quando si è in vantaggio. Signore e Signori, VINCENZO ITALIANO!”, ‘sfotte’ un profilo fake di Moratti. “Il Bologna che al 92° sta vincendo 2 -1 contro la Juve fuori casa, è tutto in avanti e regala con un passaggio sbagliato dell’ultimo difensore il contropiede alla Juve. Roba da pazzi”. E ancora: “Solo l’ottusaggine di Italiano poteva evitare la prima sconfitta della Juventus in SerieA. Per il resto la squadra di Motta è imbarazzante”. Non è finita: “Italiano allena per dimostrare che qualunque vittoria può essere buttata”.