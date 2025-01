Oroscopo 2025: l'Ariete Inzaghi sorride, per il Gemelli Leao l’anno della consacrazione, lo Scorpione Dybala può lasciare

Gli astri prevedono un anno positivo per Thiago Motta e Antonio Conte. Il Toro indica la strada a Lukaku e Inzaghi può vincere la Champions

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2019 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

Il primo giorno dell’anno è sinonimo di oroscopo. E quale modo migliore di iniziare il 2025 con il naso all’insù e scoprire cosa ci riserveranno le stelle? Ma soprattutto perché non provare a svelare quali protagonisti della nostra Serie A si prenderanno la scena? Quale allenatore vincerà l’ambito scudetto? E nelle competizioni europee le nostre italiane hanno qualche speranza? Vediamo cosa dicono gli astri per il nuovo anno solare.

ARIETE

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il nuovo anno segna l’inizio di un rinascimento personale. Plutone lascia il quadrato, alleggerendo il carico di tensione; Saturno e Nettuno regalano nuove possibilità. È il caso di Raffaele Palladino,nato in primavera, che con la sua Fiorentina sta facendo grandi cose. Eppure il mese di dicembre è stato travagliato alla luce soprattutto della vicenda Edoardo Bove e il misero bottino raccolto di quattro punti in altrettante partite disputate ne è l’esempio più lampante. Ma l’ultima partita del 2024 (2-2 in casa della Vecchia Signora) fa presagire un nuovo anno luminoso con l’ex condottiero del Monza che oltre a lottare per la vittoria finale della Conference League, può ambire anche a un traguardo tre le prime quattro della classe. Per il segno dell’Ariete, inoltre, il 2025 sarà l’anno delle conferme: lo sa Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, dopo la seconda stella conquistata proverà ad alzare l’asticella anche in Champions League: riuscirà a vincere la coppa dalle grandi orecchie, sfiorata solamente nell’estate del 2023 nella finale persa con il Manchester City?

TORO

Dopo anni di instabilità, Urano lascia il segno e il Toro si prepara a ritrovare stabilità e sicurezza. Ne è consapevole Romelu Lukaku, infatti, che dopo aver chiuso il 2024 con sei reti e quattro assist con la maglia del Napoli, prova a regalare ai suoi nuovi tifosi il tricolore, non facendo rimpiangere più di tanto Victor Osimhen. L’altro nato sotto la stella del toro è Mateo Retegui, il capocannoniere della nostra Serie A, smaltito l’infortunio, si augura di ritrovare il killer instinct dei primi mesi con l’Atalanta.

GEMELLI

Tifosi del Milan in festa. Il 2025 porta al segno dei Gemelli una liberazione tanto attesa; ed è il caso di Rafa Leao che dopo tanti anni a sentirsi dire “è bravo, ma non si applica”, forse il nuovo anno può essere quello giusto per la consacrazione definitiva.

CANCRO

L’inizio di nuovo anno può essere un capitolo di svolta per Niccolò Zaniolo. L’ex fantasista di Roma e Galatasaray, infatti, negli ultimi mesi ha ritrovato fiducia nei propri mezzi tanto da regalare punti preziosi alla Dea nella corsa scudetto con reti e assist. Quasi mai titolare, il 2025 per Zaniolo può rappresentare un punto di svolta ed essere il tassello prelibato per i sogni nerazzurri.

LEONE

Per il Leone, il 2025 è un ritorno alla forza e alla luce. Antonio Conte dovrebbe avere mesi positivi in avvio del nuovo anno grazie a Urano. Nato in estate anche Massimiliano Allegri che può sorridere visto che il mese di giugno sarà perfetto per prendere grandi decisioni: panchina all’orizzonte? Le stelle dicono di sì.

VERGINE

Nati sotto il segno della Vergine troviamo Thiago Motta. L’allenatore della Juventus secondo le stelle può tirare un sospiro di sollievo dopo la lunga striscia di segni “X” sulla panchina bianconera. Nettuno e Saturno, infatti, molleranno l’opposizione, aprendo la strada a un periodo folgorante di rinascita.

BILANCIA

Per Zlatan Ibrahimovic, l’inizio del nuovo anno solare è sinonimo di rinascita. La figura dell’asso svedese a Milanello, infatti, non è ancora del tutto chiara. Ma è Plutone a indicare la via ed essere una guida esperta per le decisioni che dovrà prendere Ibra nel corso di una stagione ancora tutta da decifrare per la tifoseria rossonera.

SCORPIONE

Anno di guarigione e ripartenza. È attesa una risposta importante da parte di Paulo Dybala (ritrovato con tre reti nelle precedenti due giornate). La Joya però potrebbe presto cambiare aria alla luce di Saturno e Nettuno che spingono a cambiare abitudini e stile di vita. Novità importanti anche per Sergio Concecaio che il suo cambiamento l’ha già fatto: dopo anni al Porto e messo in disparte dal neo presidente Andrè Villas-Boas, è pronto a guidare il Milan a partire dalla Supercoppa in Arabia Saudita.

SAGITTARIO

Può essere l’anno del riscatto per l’ex ct della Nazionale Roberto Mancini, dopo la pessima parentesi alla guida dell’Arabia Saudita. Il Mancio aspetta una chiamata di qualche club in crisi di risultato ed è pronto ad afferrarla. In estate potrebbe liberarsi la panchina della Roma: suggestione o concreta possibilità?

CAPRICORNO

Inizio di anno tra alti e bassi per il segno del Capricorno. È l’esempio di Victor Osimhen che aspetta la grande chiamata; discorso simile per Guardiola in crisi di risultati con il suo Manchester City e stuzzicato dall’idea di tornare in Italia.

ACQUARIO

L’Acquario si prepara a un anno di rivoluzione e liberazione. Urano lascia la quadratura, permettendoti di riscoprire la tua autenticità. Stelle favorevoli per Vlahovic, Kvara e Gasperini.

PESCI

Il 2024 è stato abbastanza pesante. Chiedere a Koopmeiners che dopo un’estate travagliata, non è ancora riuscito a sbocciare con la casacca della Vecchia Signora. Oppure a Luciano Spalletti che dopo un pessimo Europeo sta ritrovando il giusto entusiasmo con la Nazionale italiana. Il nuovo anno solare porterà chiarezza e rinnovamento, con opportunità che finalmente si concretizzeranno.