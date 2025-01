Le probabili formazioni della 19a giornata: Napoli d'emergenza a Firenze; Roma, Dybala scalpita per il Derby

Serie A 2024-25, 19° giornata. Chi gioca e chi è assente nelle dieci partite previste nel prossimo turno di campionato

La diciannovesima giornata della Serie A come sappiamo ha la grossa anomalia di avere solo 7 partite su 10. Tra queste 7 partite ci sono due partitoni molto attesi. Uno è Fiorentina-Napoli, l’altro è il derby di Roma. A Firenze la sfida si annuncia piuttosto equilibrata e dal grande peso specifico dato che entrambe le squadre stanno ad altissima quota. La Viola arriva caricatissima e con quasi tutti i suoi effettivi, probabile che Palladino si affidi a un undici molto simile a quello che ha ben figurato a Torino con Kean davanti supportato da Colpani-Gudmundsson-Sottil; il Napoli di Conte è ugualmente lanciatissimo ma per questa sfida delicata potrebbe rinunciare oltre a Buongiorno anche a Kvara e Politano alle prese con strascichi di infortuni pregressi. Nel Derby della Capitale invece la Lazio dovrebbe presentarsi senza alcuni giocatori importanti come Pedro, Lazzari e Noslin ma con l’accoppiata Gila-Romagnoli al centro della difesa; la Roma invece dovrebbe rinunciare al solo Cristante e puntare di nuovo sul tridente Shaarawi-Dybala-Dovbyk.

Tutte le probabili formazioni

Sabato 4 Gennaio 2025 ore 15:00 Venezia 3-4-1-2 Empoli 4-4-2 Probabili titolari F. Stanković (35) G. Altare (15) J. Idzes (4) M. Šverko (33) F. Zampano (7) H. Nicolussi (14) G. Busio (6) F. Carboni (79) M. Ellertsson (77) G. Oristanio (11) J. Yeboah (10) Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp Probabili titolari D. Vásquez (23) S. Goglichidze (2) A. Ismajli (34) G. Pezzella (3) L. Cacace (13) E. Gyasi (11) T. Anjorin (8) A. Grassi (5) L. Henderson (6) L. Colombo (29) S. Esposito (99) Riserve M. Grandi, J. Joronen, A. Candela, R. Haps, J. Schingtienne, B. Bjarkason, A. Chiesurin, S. El Haddad, M. Kofod Andersen, D. Črnigoj, C. Gytkjær, J. Pohjanpalo S. Perisan, J. Seghetti, D. Bembnista, M. De Sciglio, L. Marianucci, J. Sambia, L. Tosto, J. Fazzini, Y. Maleh, E. Ekong, I. Konate Squalificati - - Indisponibili A. Duncan - Lesione al polpaccio - Rientra il 05-01-2025 , M. Svoboda - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 14-06-2025 , R. Sagrado - Infortunio alla coscia, I. Doumbia - Altro T. Ebuehi - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 05-01-2025 , N. Haas - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 27-01-2025 , O. Solbakken - Infortunio alla spalla - Rientra il 20-01-2025 , S. Żurkowski - Distorsione alla caviglia, M. Viti - Infortunio all'inguine - Rientra il 12-01-2025 Sabato 4 Gennaio 2025 ore 18:00 Fiorentina 4-2-3-1 Napoli 4-3-3 Probabili titolari David de Gea (43) Dodô (2) P. Comuzzo (15) L. Ranieri (6) F. Parisi (65) D. Cataldi (32) Y. Adli (29) A. Colpani (23) A. Guðmundsson (10) R. Sottil (7) M. Kean (20) Probabili titolari A. Meret (1) G. Di Lorenzo (22) Amir Rrahmani (13) Juan Jesus (5) M. Olivera (17) F. Anguissa (99) S. Lobotka (68) S. McTominay (8) David Neres (7) R. Lukaku (11) K. Kvaratskhelia (77) Riserve T. Martinelli, P. Terracciano, R. Gosens, M. Kayode, L. Martínez Quarta, M. Moreno, M. Pongračić, J. Ikoné, R. Mandragora, A. Richardson, L. Beltrán, C. Kouamé E. Caprile, N. Contini, Rafa Marín, P. Mazzocchi, L. Spinazzola, B. Gilmour, F. Gioielli, C. Ngonge, M. Politano, G. Raspadori, G. Simeone, A. Zerbin Squalificati - - Indisponibili - A. Buongiorno - Infortunio alla schiena - Rientra il 03-02-2025 Sabato 4 Gennaio 2025 ore 20:45 Hellas Verona 5-3-2 Udinese 3-5-2 Probabili titolari L. Montipò (1) P. Dawidowicz (27) D. Coppola (42) D. Ghilardi (87) T. Suslov (31) S. Serdar (25) O. Duda (33) C. Tengstedt (11) A. Sarr (9) J. Tchatchoua (38) D. Bradarić (12) Probabili titolari R. Sava (90) J. Abankwah (4) J. Bijol (29) C. Kabasele (27) K. Ehizibue (19) S. Lovrić (8) J. Karlström (25) J. Ekkelenkamp (32) J. Zemura (33) F. Thauvin (10) L. Lucca (17) Riserve F. Magro, S. Perilli, F. Daniliuc, D. Faraoni, G. Magnani, Y. Okou, Dani Silva, R. Belahyane, G. Kastanos, F. Alidou, A. Cissè, M. Lambourde, D. Mosquera, Dailon Livramento D. Padelli, E. Piana, E. Ebosse, A. Guessand, H. Kamara, M. Palma, A. Atta, Rui Modesto, M. Payero, Iker Bravo, D. Pizarro, Brenner, A. Sánchez Squalificati - - Indisponibili A. Harroui - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 30-06-2025 , M. Frese - Infortunio al ginocchio - Rientra il 13-01-2025 , J. Cruz - Infortunio alla coscia - Rientra il 05-01-2025 Deulofeu - Lesione del legamento crociato anteriore, L. Giannetti - Infortunio alla coscia - Rientra il 12-01-2025 , K. Davis - Lesione al polpaccio, M. Okoye - Infortunio alla mano - Rientra il 03-03-2025 , Oier Zarraga - Infortunio all'inguine - Rientra il 06-01-2025 , T. Kristensen - Altro - Rientra il 06-01-2025 Domenica 5 Gennaio 2025 ore 12:30 Monza 3-4-1-2 Cagliari 4-2-3-1 Probabili titolari S. Turati (30) D. D'Ambrosio (33) A. Izzo (4) L. Colombo (57) S. Birindelli (19) W. Bondo (38) A. Bianco (42) A. Carboni (44) P. Ciurria (84) D. Maldini (14) G. Caprari (10) Probabili titolari S. Scuffet (22) G. Zappa (28) J. Palomino (24) S. Luperto (6) A. Obert (33) M. Adopo (8) A. Makoumbou (29) N. Zortea (19) G. Gaetano (70) T. Augello (3) R. Piccoli (91) Riserve A. Mazza, S. Pizzignacco, Pedro Pereira, N. Postiglione, S. Sensi, O. Forson, M. Marić, K. Maussi Martins, A. Petagna, M. Đurić G. Ciocci, A. Sherri, Paulo Azzi, M. Wieteska, A. Deiola, J. Jankto, R. Marin, M. Prati, N. Viola, M. Felici, G. Lapadula, K. Mutandwa, L. Pavoletti Squalificati Pablo Marí - Termina il 06-01-2025 - Indisponibili L. Caldirola - Infortunio alla gamba, M. Valoti - Altro, A. Cragno - Infortunio alla spalla, R. Gagliardini - Infortunio alla coscia - Rientra il 03-03-2025 , M. Pessina - Infortunio alla coscia - Rientra il 03-02-2025 , G. Kyriakopoulos - Strappo muscolare, Dany Mota - Distorsione alla caviglia, S. Vignato - Altro Y. Mina - Lesione al polpaccio - Rientra il 06-01-2025 , Zito Luvumbo - Distorsione alla caviglia - Rientra il 06-01-2025 Domenica 5 Gennaio 2025 ore 15:00 Lecce 4-3-3 Genoa 4-2-3-1 Probabili titolari W. Falcone (30) P. Dorgu (13) F. Baschirotto (6) G. Jean (19) A. Gallo (25) H. Rafia (8) L. Coulibaly (29) B. Pierret (75) S. Pierotti (50) N. Krstović (9) Tete Morente (7) Probabili titolari N. Leali (1) S. Sabelli (20) M. Bani (13) J. Vásquez (22) Aarón Martín (3) M. Badelj (47) M. Frendrup (32) A. Zanoli (59) M. Thorsby (2) Vítinha (9) A. Pinamonti (19) Riserve A. Borbei, C. Früchtl, J. Samooja, K. Bonifazi, L. Hasa, Þ. Helgason, M. Kaba, E. McJannet, R. Oudin, Y. Ramadani, R. Burnete, D. Daka, A. Rebić, N. Sansone P. Gollini, D. Sommariva, K. De Winter, A. Marcandalli, A. Vogliacco, E. Bohinen, L. Kasa, P. Masini, F. Melegoni, F. Miretti, G. Pereiro, D. Ankeye, J. Ekhator Squalificati - - Indisponibili L. Banda - Altro - Rientra il 17-02-2025 , F. Marchwiński - Altro, Kialonda Gaspar - Altro - Rientra il 17-02-2025 , M. Berisha - Infortunio alla coscia M. Balotelli - Altro, R. Malinovskyi - Distorsione alla caviglia - Rientra il 28-02-2025 , C. Ekuban - Infortunio alla coscia - Rientra il 18-01-2025 , Junior Messias - Lesione al polpaccio - Rientra il 10-02-2025 , B. Norton-Cuffy - Infortunio alla coscia - Rientra il 18-12-2025 , A. Matturro - Altro, H. Ahanor - Infortunio al ginocchio - Rientra il 10-02-2025 Domenica 5 Gennaio 2025 ore 18:00 Torino 3-5-2 Parma 4-2-3-1 Probabili titolari V. Milinković-Savić (32) M. Vojvoda (27) Saúl Coco (23) A. Masina (5) M. Pedersen (16) S. Ricci (28) K. Linetty (77) G. Gineitis (66) B. Sosa (24) A. Sanabria (9) Y. Karamoh (7) Probabili titolari Z. Suzuki (31) A. Hainaut (20) B. Balogh (4) L. Valenti (5) W. Coulibaly (26) M. Keita (16) S. Sohm (19) D. Man (98) V. Mihăilă (28) M. Cancellieri (22) A. Bonny (13) Riserve A. Donnarumma, A. Paleari, C. Bianay Balcot, A. Dembélé, V. Lazaro, G. Maripán, A. Ciammaglichella, I. Ilić, A. Tamèze, C. Adams, A. Njie L. Chichizola, E. Corvi, G. Leoni, N. Trabucchi, E. Valeri, D. Camara, E. Plicco, P. Almqvist, A. Benedyczak, A. Haj Mohamed Squalificati - - Indisponibili D. Zapata - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 01-05-2025 , P. Schuurs - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 06-01-2025 , S. Walukiewicz - Altro, E. İlkhan - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 07-03-2025 , Z. Savva - Infortunio al ginocchio Hernani - Infortunio alla coscia, Y. Osorio - Infortunio alla schiena, N. Estévez - Infortunio alla coscia - Rientra il 13-01-2025 , Adrián Bernabé - Infortunio alla coscia - Rientra il 27-01-2025 , E. Delprato - Infortunio alla coscia - Rientra il 20-01-2025 , G. Charpentier - Altro - Rientra il 01-06-2025 , A. Circati - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 31-03-2025 , M. Kowalski - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 31-03-2025 Domenica 5 Gennaio 2025 ore 20:45 Roma 3-4-2-1 Lazio 4-2-3-1 Probabili titolari M. Svilar (99) G. Mancini (23) M. Hummels (15) E. Ndicka (5) A. Saelemaekers (56) M. Koné (17) L. Paredes (16) Angeliño (3) P. Dybala (21) S. El Shaarawy (92) A. Dovbyk (11) Probabili titolari I. Provedel (94) A. Marušić (77) Mario Gila (34) A. Romagnoli (13) Nuno Tavares (30) M. Guendouzi (8) N. Rovella (6) G. Isaksen (18) F. Dele-Bashiru (7) M. Zaccagni (10) V. Castellanos (11) Riserve R. Bellucci, G. De Marzi, M. Ryan, Saud Abdulhamid, S. Dahl, Hermoso, Buba Sangaré, Z. Çelik, T. Baldanzi, E. Le Fée, L. Pellegrini, N. Pisilli, N. Zalewski, E. Shomurodov, M. Soulé A. Furlanetto, C. Mandas, S. Gigot, E. Hysaj, A. Milani, L. Pellegrini, T. Bašić, G. Castrovilli, B. Dia, L. Tchaouna Squalificati - - Indisponibili B. Cristante - Distorsione alla caviglia Pedro - Lesione al tendine del ginocchio, M. Vecino - Infortunio alla coscia - Rientra il 04-02-2025 , Patric - Altro, M. Lazzari - Lesione al polpaccio, T. Noslin - Distorsione alla caviglia

Tutte le partite di questa giornata