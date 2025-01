Le scelte di Bocchetti: a sorpresa Maldini e Djuric partono dalla panchina, confermati Ciurria e Caprari in avanti con Mota. In mediana c'è Sensi dal 1', parte inizialmente fuori Bianco. In difesa giocano D'Ambrosio, Caldirola e Izzo, out Carboni.11:52