Monza-Cagliari 1-2 pagelle: D'Ambrosio rosso e audio choc, Piccoli e Zortea inguaiano Bocchetti

Top e flop. Si salvano Caprari e Ciurria per il Monza, male Pereira, D'Ambrosio da horror. Bene Zortea e Piccoli per il Cagliari, sorpresa Felici

L’anno del Monza inizia nello stesso modo in cui è finito: ancora sconfitta, ma questa volta in casa e contro il Cagliari, per 2-1. Anche il Cagliari fa lo scherzetto al neo allenatore dei brianzoli, Salvatore Bocchetti, che è già al secondo ko di fila dopo l’addio di Nesta. Inizio scoppiettante per entrambe le squadre: Felici, dopo un solo minuto di gioco, colpisce la traversa; risponde subito il Monza che conquista un rigore su un tiro ‘maldestro’ di Ciurria che termina sul braccio di Makoumbou. Sblocca la gara Caprari al 5′ ma non basta. Al 22′ arriva una fiammata mancina di Zortea dalla distanza che realizza il terzo gol in campionato. Completa la rimonta Piccoli che, al 55′, con un gran destro sul primo palo stende Turati.

A compromettere definitivamente la gara – e le speranze di un pareggio per il Monza – è D’Ambrosio che commette un’ingenuità enorme facendo un fallaccio da rosso diretto su Mina, visto dal VAR dopo il controllo di Di Bello. Termina in crescendo il Cagliari con un palo di Lapadula al 94′ (12esimo legno stagionale). La squadra di Nicola si proietta virtualmente al di fuori della zona retrocessione: 17° posto a quota 17 punti. Sempre peggio è il Monza che resta all’ultimo posto in classifica in Serie A a quota 10.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Monza-Cagliari, la chiave tattica della gara

Cambia tutto Bocchetti, rispetto la sconfitta contro il Parma nella precedente gara, e schiera il Monza con il 3-4-2-1: a sorpresa Maldini e Djuric partono dalla panchina, confermati Ciurria e Caprari in avanti con Mota. In mediana c’è Sensi dal 1′, parte inizialmente fuori Bianco. In difesa giocano D’Ambrosio, Caldirola e Izzo, out Carboni.

Sorprende tatticamente anche Nicola che passa dal 4-2-3-1 al 4-4-2: Felici promosso dal 1′ con Zortea e Viola sulla trequarti, solo panchina per Gaetano. In difesa c’è Obert a completare il quartetto difensivo, parte inizialmente fuori Augello.

Clicca qui per rivivere tutti i momenti salienti di Monza-Cagliari

Monza-Cagliari: Bocchetti esordio amaro all’U-Power Stadium

Non è andato bene l’esordio di Salvatore Bocchetti sia fuori casa contro il Parma che in casa contro il Cagliari: infatti, il Monza ha rimediato un’altra sconfitta per 2-1. Tra le proteste furiose dell’U-Power Stadium, escono a testa bassissima i brianzoli.

Monza-Cagliari, rosso diretto con VAR a D’Ambrosio e proteste

Dopo un’ora di gioco, nel momento in cui il Monza cerca di riprendersi dopo lo svantaggio, D’Ambrosio e Mina diventano protagonisti: il difensore dei brianzoli, nel tentativo di rialzarsi da terra, rifila un calcione all’avversario colombiano, ancora steso a terra.

L’arbitro Di Bello, richiamato dal VAR, ha verificato dalle immagini che si trattasse di un fallo intenzionale e ha punito D’Ambrosio con il rosso diretto. Il difensore del Monza, dopo essere stato espulso, ha detto: “Ma come faccio ad alzarmi?” E poi ha aggiunto: “Ma questi sono scarsi davvero!” (riferendosi agli arbitri ndr.).

I top e flop del Monza

Caprari 6.5. Sblocca la gara dal dischetto, non si esalta particolarmente in fase offensiva.

Sblocca la gara dal dischetto, non si esalta particolarmente in fase offensiva. Ciurria 6. Guadagna un calcio di rigore ad inizio gara con un tiro destinato ad uscire ma che colpisce il braccio di Makoumbou.

Guadagna un calcio di rigore ad inizio gara con un tiro destinato ad uscire ma che colpisce il braccio di Makoumbou. Pereira 5. Perde in velocità Piccoli al 57′ che raddoppia.

Perde in velocità Piccoli al 57′ che raddoppia. D’Ambrosio 4.5. Compromette definitivamente la gara con un’espulsione rimediata al 63′ dopo un controllo del VAR.

Clicca qui per le ultime news dal Monza del neo tecnico Bocchetti

I top e flop del Cagliari

Zortea 7. Realizza il gol del pareggio con un sinistro incredibile da fuori area: Turati non può arrivarci in nessun modo.

Realizza il gol del pareggio con un sinistro incredibile da fuori area: Turati non può arrivarci in nessun modo. Piccoli 7. Segna la rete del vantaggio sardo (2-1) con un grande scatto in profondità e un destro potentissimo sul primo palo da posizione defilata.

Segna la rete del vantaggio sardo (2-1) con un grande scatto in profondità e un destro potentissimo sul primo palo da posizione defilata. Felici 6.5. Dopo un minuto di gioco colpisce una traversa, l’undicesima del Cagliari da inizio stagione. Propositivo in fase offensiva, tanti movimenti in avanti per cercare la profondità.

Dopo un minuto di gioco colpisce una traversa, l’undicesima del Cagliari da inizio stagione. Propositivo in fase offensiva, tanti movimenti in avanti per cercare la profondità. Makoumbou 5. Colpisce involontariamente il pallone con le mani ma con braccio largo su un tiro di Ciurria dopo 4′ di gioco. Non si esalta nel resto della gara.

Clicca qui per rivedere tutti i risultati stagionali del Cagliari