Monza, Bocchetti favorito dopo l’esonero di Nesta: continua la maledizione degli eroi del 2006

Il club brianzolo annuncia la separazione dall’ex difensore, il terzo tra gli azzurri campioni del mondo a perdere la panchina in serie A nella stagione in corso

Si interrompe alla 17a giornata l’esperienza di Alessandro Nesta da allenatore del Monza: il club brianzolo ha annunciato l’esonero dell’allenatore, l’ennesimo degli azzurri campioni ai Mondiali di Germania 2006 a perdere la panchina. Favorito per sostituirlo c’è l’ex Verona Salvatore Bocchetti.

Monza, Galliani fa marcia indietro: esonero per Nesta

“Nesta non corre nessun tipo di rischio”. Con queste parole un mese fa Adriano Galliani rassicurava l’allenatore del Monza, provando a far tacere le voci di un possibile esonero. A quelle dichiarazioni, però, sono seguite altre tre sconfitte del team brianzolo, l’ultima ieri contro la Juventus, per un totale di 9 partite senza vittorie negli ultimi due mesi, di cui 3 pareggi e 6 sconfitte. E così alla fine l’esonero di Nesta è arrivato.

Addio Nesta, l’annuncio del Monza

“AC Monza comunica di aver sollevato Alessandro Nesta dall’incarico di allenatore della Prima Squadra – si legge nella nota ufficiale della società lombarda -. Il Club ringrazia il tecnico per quanto fatto finora e gli augura il meglio per il futuro”.

Nesta lascia il Monza all’ultimo posto in classifica con 10 punti in 17 giornate, frutto di una sola vittoria (contro il Verona lo scorso 21 ottobre) e 7 pareggi. Per l’ex difensore si tratta del secondo esonero in carriera dopo quello in serie B col Frosinone a marzo 2022.

Nesta come De Rossi e Gilardino: la maledizione degli eroi del 2006

La separazione tra Nesta e il Monza pare una conferma della maledizione che ha colpito gli azzurri che facevano parte dell’Italia campione del mondo a Germania 2006. Nella stagione in corso hanno subito l’esonero in serie A anche Daniele De Rossi, sollevato dall’incarico di tecnico della Roma, e Alberto Gilardino, sostituito da Patrick Vieira al Genoa. Mentre al termine dello scorso campionato Fabio Cannavaro non era riuscito a farsi confermare dall’Udinese. In serie B, invece, ha perso la panchina durante la stagione in corso Andrea Pirlo, esonerato dalla Sampdoria.

Monza, Bocchetti favorito per sostituire Nesta

Proprio quelli di Cannavaro e Pirlo sono due dei nomi accostati al Monza come possibili sostituti di Nesta. Al momento, però, il tecnico favorito per sedere sulla panchina dei brianzoli è Salvatore Bocchetti, 38enne ex difensore ex Genoa, Rubin Kazan, Spartak Mosca, Milan e Verona che tra l’ottobre e il novembre del 2022 svolse il ruolo di allenatore dell’Hellas, raccogliendo però 6 sconfitte in altrettante gare di serie A prima di essere affiancato da Marco Zaffaroni, insieme al quale riuscì a raggiungere la salvezza grazie allo spareggio vinto contro lo Spezia.