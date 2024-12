Parma-Monza 2-1, pagelle e moviola: tre reti annullate agli ospiti, un rigore e mezzo ai locali, gol partita al 98’

I brianzoli sprecano troppo e vengono puniti: disastro Marì che lascia i suoi in 10, dopo il pari all’85’ di Pedro Pereira decide Valeri nel recupero

Un gol al 98’ di testa di Valenti manda all’inferno il debutto di Bocchetti sulla panchina del Monza. Vincono 2-1 i ducali una partita pazza dove è successo di tutto, con tre gol annullati ai brianzoli, due rigori – di cui uno revocato – ai ducali, un espulso (Pablo Marì) e otto ammoniti dall’arbitro La Penna, apparso quanto mai confuso, con il Var che ha avuto il suo da fare. All’85’ Pedro Pereira aveva riportato il Monza in parità e sarebbe stato il risultato più giusto ma il forcing finale dei ducali ha portato al clamoroso epilogo all’ultimo secondo dopo 7’ di recupero.

Top e flop Parma

Hernani 6,5. Corre per due e non sempre basta. Freddo dal dischetto in occasione del rigore. Esce per infortunio.

Man 6. Senza la spalla Bonny perde un punto di riferimento ma fa a sportellate con i difensori avversari provocando due ammonizioni.

Cancellieri 5. Anonimo ma è anche colpa dei pochi palloni che arrivano in avanti.

Suzuki 5.5. Incerto nei suoi interventi, salvato tre volte dal Var.

Top e flop Monza

Maldini 6 . Croce e delizia, crea e spreca. Esce dopo neanche un’ora per far posto a Djuric che segna appena entrato ma l’arbitro annulla per fuorigioco.

Ciurria 6. Una spina nel fianco per tutto il primo tempo.

Bondo 6. Attaccante aggiunto a volte, efficace nel doppio ruolo sulla fascia.

Izzo 5,5. Troppo falloso, rischia grosso.

Troppo falloso, rischia grosso. Pablo Marì 4,5. Va in confusione sin dall’inizio e si becca due cartellini gialli.

Chi è l’arbitro La Penna

E’ tornato ad arbitrare in A solo due anni fa Federico La Penna – la scelta per Genoa-Napoli– dopo il lungo stop perché, come molti ricorderanno, fu sospeso per i rimborsi alterati. Avvocato di professione, severo in campo, poco incline al dialogo, il fischietto romano è tornato ad alti livelli e anche se non è un internazionale è attualmente tra i più affidabili in Can. In stagione ha arbitrato anche il derby di coppa Italia Genoa-Sampdoria mentre nell’ultima uscita – Atalanta-Milan – è stato duramente contestato dal tecnico rossonero Fonseca. Vediamo come se l’è cavata al Tardini.

I precedenti di La Penna con Parma e Monza

Con i crociati c’erano 5 precedenti con un bilancio di una vittoria, tre pari e una sconfitta, con i brianzoli 4 incroci con 3 pari e un ko

L’arbitro ha ammonito otto giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Mastrodonato e Ricci con Zufferli IV uomo, Marini al Var e Abisso all’Avar, l’arbitro ha ammonito Izzo, D’Ambrosio, Marì, Valenti, Carboni, Birindelli, Hainault, Camara, Pereira. Espulso al 54’ Pablo Marì per doppia ammonizione

Parma-Monza, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi della gara. Al 3′ su cross di Caprari segna Ciurria ma dopo un lunghissimo check del Var la rete viene annullata: la palla era uscita di qualche millimetro al momento del traversone. Non va meglio al Monza al 9′: è Maldini a mettere dentro su assist di Caprari che però al momento del cross era in fuorigioco. La gara si incattivisce prima della mezzora. Al 28′ giallo a Izzo per fallo su Man. Per un fallo precedente, ammonito anche D’Ambrosio. Al 34′ ammonito anche Marì per un intervento in ritardo su Man.

Al 50′ proteste del Parma per un pestone in area su Coulibaly da parte di Pablo Marì, La Penna fa giocare, il Var interviene dopo svariati minuti per richiamarlo all’on field review e il fischietto romano che estrae il secondo giallo per Marì e assegna in penalty ai ducali. Hernani dal dischetto segna. Al 60′ Djuric, appena entrato al posto di Maldini, segna il gol del pari ma si alza la bandierina del guardalinee e la rete viene annullata con l’avallo del Var. Al 63’ ammonito Valenti per gioco scorretto. Al 70’ ammonito Carboni per fallo su Hainault. Al 73’ ammonito Birindelli per fallo su Camara.

Lo stesso Camara subito dopo viene in contatto in area con lo stesso Birindelli, che rischia la seconda ammonizione: mano leggerissima sul petto, La Penna indica il dischetto poi fischia per indicare la chiamata del Var all’on field review ingannando Benedyczak che segna il rigore. Dopo aver rivisto le immagini La Penna revoca il penalty. Al 78’ ammonito Hainault. Al 94’ giallo a Pedro Pereira. Dopo 7’ di recupero e il gol all’ultimo secondo di Valeri Parma-Monza finisce 2-1.