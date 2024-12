Un pomeriggio ricco di emozioni al Tardini. Sfortunato il nuovo Monza di Bocchetti, tre gol annullati, in 10 per quasi tutto il secondo tempo, ma nonostante questo non è mancata la grinta e la voglia di vincere. Apre le marcature Hernani su calcio di rigore, episodio costato il doppio giallo e quindi l'espulsione a Pablo Marì. Non si è fatto abbattere il Monza che pareggia grazie ai due neo-entrati, assist di Martins e rete di Pedro Pereira ma proprio all'ultimo secondo su un calcio d'angolo colpisce di testa il giocatore del Parma Lautaro Valenti che chiude la partita.

Torna a vincere il Parma dopo 3 sconfitte consecutive e con questo successo si allontana dal Cagliari in zona retrocessione a + 4. Continua a rimanere ultimo in solitaria il Monza, con soli 10 punti in 18 partite. Quinta sconfitta consecutiva per il club biancorosso.

Nel prossimo turno di campionato il Parma affronterà in trasferta il Torino, appuntamento nell’anno nuovo, il 5 gennaio alle 18.00. Sfida salvezza del Monza che invece ospiterà il Cagliari, momentaneamente a + 4 in classifica.