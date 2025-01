Aggiorna Diretta-Live

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dove si gioca la partita:



Stadio: Olimpico Grande Torino

Città: Torino

Capienza: 27958 spettatori13:00 Fonte: Gettyimages

Torino e Parma si incrociano in questa prima giornata del nuovo anno. I granata, a metà classifica, proveranno a tornare alla vittoria dopo aver conquistato un punto nelle ultime due giornate, mentre gli emiliani, reduci dai tre punti conquistati contro il Monza, cercheranno di allontanare la zona calda.13:00

L'ultimo precedente in Serie A risale al 2021, con la vittoria casalinga del Torino per 1-0. L'ultima vittoria del Parma risale al 2019, in casa per 3-2.13:02

Formazione TORINO (3-5-2): Milinkovic Savic - Vojvoda, Maripan, Coco - Lazaro, Vlasic, Ricci, Ilic, Sosa - Karamoh, Adams. A disposizione: Paleari, Donnarumma, Walukiewicz, Masina, Sanabria, Pedersen, Dembele, Tameze, Linetty, Njie.17:18

Formazione PARMA (4-2-3-1): Suzuki - Delprato, Valenti, Balogh, Valeri - Sohm, Hainaut - Mihaila, Hernani, Almqvist - Cancellieri. A disposizione: Chichizola, Corvi, Benedyczak, Bonny, Keita, Leoni, Haj, Trabucchi, Plicco.17:19

Nel Torino torna sulla fascia dal primo minuta Lazaro, panchina per Pedersen, sull'altro lato gioca Sosa. In attacco affianco ad Adams, Karamoh ha la meglio su Sanabria. Nel Parma c'è il recuperato Delprato in difesa, con lui Valenti e Balogh centrali con Valeri terzino. In attacco solo panchina per Bonny, gioca Cancellieri.17:23

1' FISCHIO D’INIZIO DI TORINO - PARMA. Arbitra Feliciani.18:03

3' Tiene palla il Torino in questi primi minuti.18:06

4' Mihaila prova la conclusione dalla distanza, blocca in due tempi Milinkovic Savic.18:07

8' Cartellino giallo per Ricci, entrata da dietro a metà campo.18:10

9' ADAMS! Vlasic scodella un pallone in area, Adams schiaccia di testa ma Suzuki si stende e devia in angolo.18:12

10' Ripartenza veloce del Parma che va in gol con Miihaila, ma Feliciani ferma tutto per il fuorigioco in partenza di Cancellieri, abile e servire il compagno che va in rete.18:13