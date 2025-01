Juventus, il giallo della risatina di Vlahovic al gol del Milan scatena il web

Il serbo autore di un'altra prova deludente in Supercoppa ma quando è uscito lui la squadra è crollata e ha preso due gol: l'immagine che fa discutere

Dopo un’ora di gioco nella semifinale di Supercoppa quello bravo era Thiago Motta, che aveva reinventato Yildiz esterno trovando il gol del vantaggio e tenendo in scacco un Milan pasticcione e impaurito ma dal 65′ in poi è cambiato tutto a Riad. Il tecnico della Juventus ha tolto Vlahovic e Mbangula, rimpiazzandoli con Nico Gonzalez e Cambiaso e la squadra bianconera, che era in pieno controllo del match, è crollata. Da lì la partita si è spezzata e – complici due sciocchezze di Locatelli e Di Gregorio – quello bravo è diventato Sergio Conceicao mentre Motta è finito sul banco degli imputati anche per aver tolto l’unica vera punta, in grado di far salire la squadra.

Vlahovic bocciato da tutti

Un po’ un paradosso perchè fino a quel momento la partita di Vlahovic era stata parecchio insufficiente: un gol divorato (che avrebbe potuto chiudere il match) su assist di Yildiz, appena 18 palloni toccati nei 65 minuti giocati, di cui solo 3 in area avversaria ed Expected Goals di 0.25. Però anche la sua sola presenza impegnava diversamente i centrali rossoneri. Senza il serbo è stato più facile per il Milan riorganizzare la rimonta.

Il giallo della risatina in panchina

A complicare ulteriormente le cose un primo piano ripreso dalle telecamere: al momento del raddoppio rossonero che ha spedito la squadra di Conceicao in finale, Vlahovic è stato pizzicato mentre, con la mano davanti la bocca, sembrava stesse sorridendo. Un fermo immagine che ha scatenato i tifosi sui social.

Il popolo del web attacca Vlahovic

Fioccano le reazioni: “Il sorriso è evidente, anche se lui cerca di nasconderlo” e poi: “Ho visto solo io Vlahovic ridere dopo il vantaggio del Milan? Se così fosse se ne deve andare all’istante. Dopo che si è mangiato altri 2 gol stasera ride pure?” e anche: “’Ho visto pure io. Questo se ne deve andare prima possibile” e ancora: “Il mio Conte sarebbe venuto in ginocchio e avrebbe ricostruito la Juve. Abbiamo scelto Giuntoli che ha scelto uno che anche ieri ha fatto capire quanto è scarso con i cambi. Ho goduto vedendo Vlahovic ridere al secondo gol del Milan. Progetto fallito”. C’è chi invece difende l’attaccante: “Un frame di due secondi, siete in malafede”.

C’è chi scrive: “È talmente peggiorato che mi chiedo se lo faccia apposta perché non ha senso che un calciatore professionista sbagli in maniera continuativa il 95% delle cose che fa. Non si sente apprezzato? Faccia come tutti noi: cambi posto di lavoro” e poi: “Vlahovic è imbarazzante le poche volte che riesce a fermare un pallone lo passa a …nessuno. Uno dice beh ma sottoporta è infallibile macché neanche quello rimane un mistero come possa essere il giocatore costato di più e quello più pagato della serie A”

Il web scatenato: “Da sempre sostengo che un attaccante con i piedi storti, non sa stoppare una palla, non sa fare un passaggio di 1 metro, non sa difendere una palla, gioca come i caproni” e infine: “Vlahovic ha evidenti limiti tecnici. Non vedo miglioramenti sotto questo aspetto e non so quanto possa ancora migliorare nonostante sia giovane. Non rischia solo di giocarsi la Juventus così, rischia di non trovare una grande squadra in futuro che possa puntare su di lui”