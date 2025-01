Supercoppa, Juve fuori: i cambi di Motta e gli errori di Vlahovic e Di Gregorio scatenano il web bianconero

Il Milan in finale, nel mirino dei tifosi juventini le sostituzioni di Vlahovic e Mbangula, oltre all'ennesimo errore di mira del centravanti serbo e alle incertezze del portiere.

La stagione della Juventus continua a essere un mosaico di difficile interpretazione: un ottimo primo tempo, una gestione apparentemente tranquilla del vantaggio, poi cinque minuti di follia che regalano la finale di Supercoppa al Milan.

Juve fuori dalla Supercoppa

Perché è difficile trovare altre definizioni agli eventi che hanno portato alla sconfitta dei bianconeri contro il Milan. Il rigore causato da Locatelli, l’incredibile errore di piazzamento di Di Gregorio sul secondo (auto)gol, l’ennesimo madornale errore di Vlahovic che ha fallito il 2-0 su assist di Yildiz. E i cambi di Thiago Motta, che ancora una volta ha tolto proprio il centravanti serbo che, pur giocando male, consentiva alla squadra di mantenere il baricentro alto. Una scena già vista numerose volte, e che ha pagato soltanto contro l’Inter quando Yildiz realizzò una doppietta. In quella posizione è andato Nico Gonzalez, che naturalmente ha caratteristiche ben diverse. Risultato, il Milan ha preso il controllo del ring e non l’ha più mollato.

Conceicao ko, niente derby in famiglia

Prima della partita un altro episodio aveva già scatenato la rabbia dei tifosi, dato che era saltato il derby in famiglia targato Conceicao. Francisco ha infatti accusato un piccolo problema muscolare durante il riscaldamento, e si è accomodato in panchina. L’ennesimo problema muscolare, fermo restando che l’entità andrà valutata, ha mandato su tutte le furie i tifosi.

Troppi infortuni, tifosi infuriati

Luca proprio non ci sta: “Mi dite chi sono i preparatori atletici che ha questo Motta ??? Ogni settimana se me rompe uno”. E Corrado ironizza: “Una gita verso Lourdes non possono farla?”. Mentre Luigi proprio non se ne capacita: “siamo diventati la barzelletta del calcio povera Juve”. E Mauro aggiunge: “Ben oltre la barzelletta”. E Nicola mette il dito nella piaga: “Per essere un grande allenatore con un grande staff, devi saper fare anche un’ ottima preparazione!”.

Mentre Gianluca se la prende con Motta: “Ennesima formazione inventata da Motta, aldilà degli infortuni, ha in mano la squadra da luglio è ancora non ha trovato la formazione tipo, continui esperimenti e siamo a gennaio 2025″. Roberto conclude semplicemente: “Non ci credo,ma sempre a noi???”.

Vlahovic sul banco degli imputati

Sul banco degli imputati c’è naturalmente Dusan Vlahovic, autore di un altro grossolano errore in avvio di ripresa. Cross di Yildiz da destra, il serbo ha malamente svirgolato fallendo il 2-0 che avrebbe potuto chiudere la partita. Sandro infatti accusa: “Qualcuno insegni a Vlahovic che sui lanci, dovrebbe posizionarsi davanti al difensore possibilmente dove cade la palla…magari leggendo un minimo la traiettoria del pallone”. E Raffaele aggiunge: “Solito copione. Vantaggio, raddoppio sprecato da Vlahovic con una sbananata delle sue, cambi a caso, rimonta. Stiamo diventando una barzelletta“.

Di Gregorio colpevole, tifosi infuriati

Nel mirino dei tifosi c’è anche Di Gregorio, che non è riuscito a deviare il rigore (centrale) di Pulisic e poi si è fatto sorprendere clamorosamente dal cross deviato di Musa. Giuseppe ci va giù pesante: “Anche Bocelli avrebbe capito sin dalle prime partite che questo portiere non può giocare nella Juve. Con lui ogni tiro è gol e non parlo solo di questa sera. Sembra avere le mani di ricotta per non parlare dell’uscita a funghi sul secondo gol! Un altro acquisto inspiegabile dello chef Giuntoli!”.

Luca la vede allo stesso modo: “Quest’estate avete letteralmente messo alla porta (anzi tolto dalla porta) un campione assoluto come Szczęsny che ancora poteva e doveva difenderla. Per puntare su questo qua. Che poi Perin è più forte tutta la vita. Un mercato senza senso con nessuna, dico nessuna alternativa all’unico centravanti che poi anche stasera non ha dato cenno di sé”.

Il web bianconero mette Thiago Motta nel mirino

Ma alla fine è Thiago Motta il principale imputato di una sconfitta che va letta in chiave autolesionistica, perché secondo molti i cambi di Vlahovic e Mbangula sono stati affrettati ed hanno in qualche modo avvantaggiato il Milan. E non è la prima volta che il tecnico italo-brasiliano viene ritenuto responsabile di questi errori. Come Luca: “Chiedete scusa a Max Allegri!!! E magari finiamola qua con il cartonato Motta: la Juve è una cosa seria! Grazie”.

E Vincenzo aggiunge: “Sarò sempre eternamente grato ad Allegri, con Motta anche la qualificazione in Conference League sembra un miraggio”. Charles è impietoso: “Siamo stati capaci di risuscitare una squadra di morti… complimenti al Mister. L’umiltà non sa nemmeno cosa significhi”. E Pietro conclude: “Un allenatore incompetente toglie, al 60′, il migliore in campo Mbangula e l’unico attaccante che abbiamo. Se non è presunzione questa, quale?”