Mancini, l'ultimo sfogo social dopo l'avventura sulla panchina dell'Arabia

Si rivolge ai media sauditi l'ex ct che fa caustiche precisazioni sul periodo da allenatore della nazionale e ammette l'errore nell'addio all'Italia

Mancini, l’ultimo sfogo social dopo la sua avventura sulla panchina dell’Arabia

Si rivolge ai media sauditi l’ex ct che in inglese fa caustiche precisazioni sul suo periodo da allenatore della nazionale, solo pochi giorni fa l’ammissione di aver sbagliato a lasciare l’Italia

Sarà anche più ricco – anche se lui continua a ripetere che le cifre che circolano non sono veritiere – ma più passa il tempo e più l’avventura da ct dell’Arabia riserva un retrogusto amaro per Roberto Mancini. Dopo 14 mesi senza grandi gioie il 24 ottobre scorso l’ex ct azzurro aveva risolto il contratto con gli arabi in cambio di una buonauscita ma a distanza di due mesi il dente ancora duole.

Lo sfogo di Mancini sui social

Nel giorno di Santo Stefano, infatti, Mancini si è preso la briga di scrivere un messaggio su X/twitter, di cui è raro frequentatore, per rispondere evidentemente ad illazioni che ancora circolano sul suo conto.

Scrive Mancini: “Vorrei dirlo per l’ultima volta, durante la mia carriera non c’è stata assolutamente alcuna interferenza nella selezione dei giocatori e sono contento della mia esperienza e del mio lavoro in Arabia Saudita”.

In un altro post l’ex ct è stato ancora più caustico e ha scritto: “La nazionale saudita ha partecipato alla Coppa del Mondo 6 volte, ha raggiunto la finale della Coppa d’Asia 6 volte e ha vinto la Coppa d’Asia 3 volte. Alcuni media dovrebbero concentrarsi sulle loro squadre e smettere di diffondere voci su di me e sulla nazionale saudita”.

Il rimpianto di Mancini

Mancini aveva accettato l’offerta araba nell’agosto del 2023, pochi giorni dopo la rottura col presidente della Figc Gabriele Gravina e l’addio alla nazionale italiana. Da ct dell’Arabia il bilancio su 21 partite è deludente, con 9 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte.

Dopo averlo detto già un mese fa, nei giorni scorsi Mancini ha ammesso di essersi pentito a lasciare la Nazionale, lasciando capire di voler tornare un giorno sulla panchina azzurra.