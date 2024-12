Cassano: "Mancini andrà alla Juve, ma che errore lasciare l'Italia per i soldi arabi"

Cassano torna sul pentimento di Mancini: "È andato lì solo perché lo hanno riempito di soldi". E lancia una suggestione di mercato: "Occhio alla Juve, vi svelo perché"

In un’intervista al TG1 Roberto Mancini ha ribadito che lasciare la panchina dell’Italia per trasferirsi in Arabia Saudita si è rivelato un grosso errore. E il concetto è stato rimarcato anche da Cassano a Viva El Futbal. Ma FantAntonio va oltre e parla anche del possibile approdo alla Juventus dell’ex ct.

Cassano sull’addio di Mancini alla Nazionale

Come sempre Antonio Cassano non usa giri di parole. Va dritto al punto, l’ex attaccante di Roma, Milan, Inter e Real Madrid. E sulla scelta del tecnico di Jesi di dire addio alla Nazionale per assumere il timone della modesta selezione dell’Arabia Saudita non ha dubbi: si è trattato di un errore.

“È come tu fossi un Lebron James in NBA, ti chiama Varese e tu scegli di andare lì – spiega -. In quel momento Mancini era una allenatore top e lo è ancora: ha accettato l’offerta degli arabi perché lo hanno riempito di soldi. Non per altre situazioni, solo per soldi”. Ragionando con i compagni d’avventura Adani e Ventola, aggiunge: “L’avesse chiamato un’altra nazionale come ad esempio gli Stati Uniti, la sua decisione sarebbe stata più comprensibile. Non l’avrei condivisa, ma sicuramente sarebbe stato più capibile”.

Mancini alla Juve: la clamorosa ipotesi di Cassano

Cassano sottolinea di avere “una stima immensa di Roberto” e lancia una clamorosa suggestione di mercato che vede l’ex ct sulla sponda bianconera del Po, dove le acque continuano a essere ancora piuttosto agitate.

“Siccome lui rientrerà, perché è certo che rientrerà, stiamo attenti a Mancini-Juve. Lo dico adesso”. E motiva così la sua tesi: “Al momento Thiago Motta non sta facendo un buon lavoro. A un top club serve un top manager e non solo un top allenatore, perché bisogna mettere un po’ di situazioni a posto. Chi meglio di lui?”.

L’ammissione dell’ex ct e la voglia di tornare in pista

Accostato di recente alle panchine di Roma e Milan, Mancini è in attesa della chiamata giusta per tornare in carreggiata dopo la poco felice (ma ricca) parentesi al timone dell’Arabia Saudita. “Non mi ha contattato nessuno, ma qualcosa arriverà: è solo una questione di tempo” ha dichiarato un’intervista al TG1.

Poi ha ribadito che lasciare l’Italia è stato un grande errore: “Non rifarei quella scelta: allenare la Nazionale è la cosa più bella”. Sulla questione denaro: “La mia storia parla per me”.