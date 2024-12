Cassano show: Ambrosini dici solo cag..., ecco perché non mi scuso con Inzaghi

FantAntonio a Viva el Futbol attacca l'ex compagno di squadra Ambrosini per un'analisi su Vlahovic e Zaniolo e torna a pizzicare Inzaghi

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Cassano non si smentisce mai. A Viva El Futbol è andato in scena l’ennesimo show di FantAntonio: questa volta nel mirino sono finiti l’ex compagno di squadra ai tempi del Milan Ambrosini e di nuovo Simone Inzaghi.

Zaniolo-Vlahovic e l’attacco di Cassano ad Ambrosini

Fin troppo schietto, Antonio Cassano. Come sempre, del resto. Il dito è puntato contro Massimo Ambrosini: all’ex talento di Bari Vecchia proprio non è piaciuta l’analisi dell’opinionista sulle reazioni avute contro i tifosi di Vlahovic e Zaniolo. E lo esprime a modo suo, senza troppi giri di parole: “Ambrosini ha detto una cag..a clamorosa. Secondo lui, il battibecco di Vlahovic con la curva sarebbe più comprensibile perché era stizzito. Poi, però, ha rotto i cog…ni a Zaniolo per l’esultanza di sfida contro i tifosi del Cagliari”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

E aggiunge: “Ambrosini, quando ti vedo di do pure una pappardella in testa. Ma che ca..o stai dicendo? A Zaniolo viene sempre insultata la mamma, non giocava da un anno e mezzo e ora si sta togliendo delle soddisfazioni. Dovrebbe rispettare chi lo insulta?”.

E ne ha anche per Inzaghi: l’affondo di FantAntonio

Cassano torna a pizzicare Simone Inzaghi anche dopo il 6-0 dell’Inter alla Lazio. Nell’ultima punta di Viva El Futbol, di cui è protagonista con Ventola e Adani, il pugliese sottolinea come per oltre mezzora i nerazzurri abbiano tremendamente sofferto la squadra di Baroni.

“Se al posto di Noslin ci fossero stati Higuain e Benzema, la gara sarebbe cambiata. L’errore di Gigot ha consentito all’Inter di sbranare gli avversari. Pur essendo stato pro Inzaghi, ora non posso esserlo”. C’è un tasto su cui batte l’ex Real Madrid. “Secondo me non è uno che migliora i calciatori, come invece molti sostengono”.

Inzaghi migliora i suoi calciatori? La tesi di Cassano

Per rafforzare la sua tesi Cassano cita l’esempio di De Vrij, oggi uno dei migliori che “Inzaghi ha sempre abbandonato. È rimasto ai margini per tre anni: fino a quando c’era Acerbi, non lo cag…a mai”. Sull’intuizione di spostare Calhanoglu in cabina di regia: “L’avevo già detto io quando era al Milan, ma lui ha avuto i cog…ni di metterlo là. Però non penso l’abbia scoperto”.

Gli riconosce almeno due meriti: “In questi anni ho visto solo due miglioramenti: Thuram e Dimarco”. Il discorso si allarga: “Nei primi due anni ha fatto un disastro: con quella squadra devi giocare bene e vincere. Lui è stato venerato, Pioli è andato via tra gli insulti. Non posso venerare chi ha vinto uno scudetto buttandone due nel ce…o. E in Champions sta facendo brutte prestazioni”.