Inter, Cassano: Inzaghi è una pippa, ha perso due scudetti e in Champions balla

FantAntonio scatenato. Cosa non ha funzionato nell'Inter in Champions e chi è l'allenatore emergente in A. Le critiche a Inzaghi dopo il ko col Bayer

Antonio Cassano e Lele Adani giocano al massacro ma salvano solo un tecnico di Serie A. Nel corso dell’ultima puntata di ‘Viva el Futbol’, i due ex giocatori ed ora opinionisti sportivi hanno analizzato i limiti dell’Inter e svelato quale, secondo loro, sia l’allenatore rivelazione del campionato italiano. Da una parte c’è Inzaghi, bollato dai due per l’atteggiamento super difensivo in Champions, dall’altra invece il tecnico della Viola Palladino che ha reso la sua squadra inarrestabile. L’ex talento barese svela i segreti della rinascita della Fiorentina e in cosa dovrebbero migliorare i nerazzurri.

Viva El Futbol, Antonio Cassano elogia la Fiorentina di Palladino

L’ex calciatore barese, da sempre grande estimatore dell’Atalanta e del lavoro di Gian Piero Gasperini, ha voluto elogiare anche un’altra squadra che, a suo dire, sta offrendo uno spettacolo calcistico di alto livello. Cassano ha dichiarato: “La Fiorentina è impressionante, è impressionante quello che sta facendo. Non so dove arriveranno i viola, ma oggi, dopo l’Atalanta, è la squadra che mi diverte di più. Fa un calcio bellissimo”.

Cassano si è poi soffermato sull’allenatore della Viola, Palladino, apprezzandone il lavoro e la personalità. Ha ammesso che inizialmente era scettico, ma si è dovuto ricredere: “Palladino si è costruito credibilità: ricordo a inizio stagione che quando parlava diceva che vedeva miglioramenti ed io pensavo tra me e me: ‘Che cosa sta dicendo?’ Invece vedeva cose che non conoscevamo, e ha avuto i c***i”.

Antonio Cassano spiega come Palladino ha valorizzato la Viola

L’ex fantasista ha poi elogiato le scelte tattiche e tecniche di Palladino e ha spiegato come alcune sue decisioni coraggiose abbiano rivalorizzato la rosa della Viola: “Quando Gudmundsson si è fatto male, Palladino ha inserito Beltran, e oggi è l’argentino che gioca, non l’islandese. Ha provato Biraghi da difensore centrale, non è andata bene e l’ha tolto. Kean è andato in panchina col Cagliari. Palladino sta dimostrando grande personalità e conoscenza… quando si lavora con qualità arrivano anche i risultati”.

Cassano ha infine analizzato i sistemi di gioco adottati dall’allenatore della Fiorentina, evidenziandone la flessibilità tattica: “È partito con un 3-4-2-1/3-5-2 e poi ha trovato col 4-2-3-1 l’abito per la sua squadra. Sta facendo un lavoro stratosferico. Vero che Kean finalizza tutto, ma Beltran è il plus della Fiorentina in questo momento. Colpani l’ha portato lui e gli sta dando fiducia, però ha scelto Ikone col Cagliari. Ha messo dentro anche Sottil”.

Inter, l’ex Cassano attacca duramente Inzaghi dopo il Leverkusen

L’ex nerazzurro Antonio Cassano, passando ad analizzare l’argomento Champions League, ha parlato della sconfitta dell’Inter contro il Bayer Leverkusen. Fantantonio ha evidenziato le differenze tra i tecnici delle due squadre, criticando duramente Simone Inzaghi e lodando Xabi Alonso: “La differenza tra Leverkusen e Inter? In panchina nel Leverkusen c’è un fenomeno, nell’Inter una pippa. Pippa no? Scarso allora. Tolto Wirtz, mi dite un solo giocatore del Leverkusen che giocherebbe nell’Inter? Forse Tah e magari Grimaldo. Alonso ha preso 4 gol dal Liverpool ma in Europa gioca, è un allenatore aperto a fare calcio come piace a noi, ad essere coraggioso e propositivo”.

Cassano ha attaccato l’approccio di Inzaghi anche nelle altre partite europee, accusandolo di mancanza di coraggio: “Quando Bastoni dice che il Leverkusen è meglio del City dice una stupidaggine perché vuol dare grandi meriti al Leverkusen per dire che è più forte del City ricordando la grande partita fatta dall’Inter. Alonso è un allenatore straordinario. Il nostro allenatore, della nostra squadra, stranamente nelle partite complicate mette Taremi che deve correre dietro al mediano a fare sportellate a destra e sinistra con uno tra Thuram e Lautaro. Così non si fa calcio in Europa, anche col City ha fatto una partita di contropiede. È andato lì per fare 0-0, fa giocare le riserve e dice ‘correte 90’ …non è buono, non mi piace. Ha perso due scudetti, in Italia sembra giochi bene poi va in Champions e prende rumbe: l’anno scorso è uscito con una squadra meno forte della sua”.

Cassano spiega cosa migliorare nell’Inter di Inzaghi

Cassano non ha risparmiato ulteriori critiche ad Inzaghi: “In Italia è talmente più forte che vince e sembra che domini e giochi bene. Inzaghi, lo ripeto, non è una pippa ma è un allenatore che non mi piace, non è buono. Ripeto sempre, forse sono palloso, ma ha perso due scudetti, in Europa prende delle rumbe, è uscito con l’Atletico che è più scarso dell’Inter, il Leverkusen è molto più debole e questo vuol dire che Alonso è molto più forte di lui”.

Inter, anche Adani critica l’assetto difensivo di Inzaghi

Sulle stesse tematiche si è espresso anche Lele Adani, che ha analizzato la sconfitta dell’Inter in Champions: “E’ stata una partita dove non hai mostrato grandezza perché, pur facendo delle rotazioni, ha fatto un’ottima Champions. Con onestà dobbiamo dire che la rosa dell’Inter può competere per andare avanti anche in Champions. L’analisi delle partite dell’Inter ha prodotto risultati ma vanno viste, va vista con l’Arsenal, con lo Young Boys”. Adani ha sottolineato come la differenza di ritmo e idee di gioco tra Inter e Leverkusen sia stata evidente: “La partita di Leverkusen ha evidenziato differenza di idea, ritmo, fraseggio, accompagnamento, nei tiri in porta. C’è stata molta differenza, il Leverkusen ha cercato di vincere, l’Inter ha speculato. E’ anche un caso che abbia segnato al 90′. Con l’Arsenal ha vinto ma non potevamo non dire che l’Arsenal ha giocato il secondo tempo nella metà campo dell’Inter, l’Inter ha fatto gli ultimi 20′ col 5-4-1. Ha pagato? Sì ma non ha pagato l’altro giorno”.