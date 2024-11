Palladino peggio di Conte, rabbia in diretta radio: "Siete offensivi, me ne vado"

Il tecnico viola abbandona l'intervista al termine della gara vinta dalla Fiorentina sul Verona: i motivi, il racconto dell'episodio e il retroscena

Conte sbotta, Palladino abbandona l’intervista e Juric viene esonerato. E che giornata questa 12esima giornata di Serie A. Ma cosa è successo nel dettaglio al termine di Fiorentina-Hellas Verona? Dopo la vittoria per 3-1 dei Viola al Franchi, il tecnico dei toscani si è irritato notevolmente ai microfoni di ‘RAI Radio 1’ dopo che i cronisti hanno più volte ferito nell’orgoglio tutte le sue scelte di mercato. I dettagli dell’accaduto durante il programma ‘Tutto il calcio minuto per minuto’.

Palladino abbandona l’intervista dopo due domande ‘offensive’

Il tutto, come si legge su Fanpage, è cominciato con i giornalisti di Rai Radio 1, Corsini e Grassia, che lodavano l’ottimo rendimento della Fiorentina contro l’Hellas Verona, sottolineando come la squadra avesse dato nuova vita a calciatori considerati “scarti” da altre formazioni, come Kean e Bove. Questo termine ha però subito irritato Palladino, che ha risposto seccamente: “Ma lei li ha chiamati scarti, per me sono giocatori forti…”.

Nonostante i tentativi del giornalista di spiegarsi, Palladino ha mantenuto una posizione ferma in difesa dei suoi giocatori ma la discussione non termina qui.

Palladino, la difesa decisa dei suoi calciatori

Palladino ha insistito sull’importanza del valore dei suoi atleti, ribadendo che non avrebbe mai usato espressioni simili: “No, io non avrei mai usato questi termini, sono giocatori forti che ho scelto con la mia società, abbiamo costruito una squadra che può ancora crescere perché giovane, abbiamo grandi calciatori”.

Fiorentina, la goccia che ha fatto traboccare Palladino

L’intervista è proseguita con un riferimento alla recente sconfitta della Fiorentina in Conference League contro l’Apoel. Il giornalista ha ‘insinuato’ una differenza sostanziale tra titolari e riserve, affermando: “Certo, bisogna sconfessare il fatto che voi allenatori dite che i giocatori sono tutti uguali, lo si è visto a Cipro e oggi col Verona, i titolari sono una cosa le alternative un’altra”.

A queste parole, Palladino ha reagito in modo deciso, dichiarando: “Non sono d’accordo, per me sono tutti giocatori forti, la interrompo subito, non voglio sentirle queste considerazioni, per me è offensivo nei confronti dei miei giocatori, la ringrazio arrivederci”.

