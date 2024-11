Juve, rammarico Kean: per Allegri era meglio di Vlahovic e la Fiorentina svela la clausola da capogiro

L'attaccante azzurro passato in estate dai bianconeri alla Viola rammarico per i tifosi della Vecchia Signora, tra la preferenza di Allegri e la clausola con la Fiorentina

Con otto reti in tredici partite, Moise Kean è certamente tra le sorprese più positive di questo avvio di stagione. Arrivato in estate dalla Juventus, all’azzurro sono bastate le prime uscite stagionali per prendersi la Fiorentina e ritrovare quel sorriso che nelle ultime annate, complici anche gli infortuni, all’ombra della Mole pareva aver smarrito. Ai gol e alla continuità ritrovata sotto la guida di Palladino, si aggiungono nelle ultime ore le dichiarazioni sull’importante clausola rescissoria con la Viola e il giudizio di Allegri, che lo avrebbe preferito a Vlahovic.

Kean rimpianto Juve

Dopo aver ammirato Moise Kean nelle prime uscite con la maglia della Fiorentina, inevitabilmente, fosse anche solo per un secondo, nella mente dei supporter della Vecchia Signora sarà balenato il rimpianto per aver lasciato partire un attaccante che al momento, con Arkadiusz Milik ancora non pervenuto e un Dusan Vlahovic chiamato agli straordinari e non sempre implacabile sotto porta, avrebbe potuto dare una grossa mano a Thiago Motta.

In un certo senso, nelle ultime ore, il rimpianto per i supporter bianconeri potrebbe essere ancora più grande. Il motivo è da ricercare in una doppia dichiarazione su Kean che non può lasciare totalmente indifferenti. La prima arriva direttamente dagli ambienti viola, con il dg, Alessandro Ferrari, che in occasione della gara persa in Conference dagli uomini di Palladino (senza Kean) con l’Apoel, ai microfoni di Sky Sport ha rivelato l’inserimento negli accordi per l’approdo a Firenze dell’azzurro una importante clausola rescissoria, che fa sembrare un’inezia i 13+5 milioni di euro corrisposti dalla Viola la scorsa estate ai bianconeri.

Clausola monstre per Kean alla Fiorentina

Interpellato sul tema, Ferrari ha spiegato: “Clausola? Sì, ci è stata chiesta questa condizione che non amavamo, ma che abbiamo accetto per chiudere nel migliore dei modi l’operazione. Per Moise ne valeva assolutamente la pena. A quanto ammonta la clausola? A 52 milioni di euro ed è valida anche per i club italiani. Se Kean vorrà andare via dalla Fiorentina dovrà dare il suo via libera. Abbiamo inserito la clausola perché voleva questa garanzia che anche noi lo volessimo a ogni costo”.

La rivelazione dell’ex Juve su Allegri

Kean protagonista anche dell’intervento del doppio ex di Fiorentina e Juventus, Massimo Orlando, che ai microfoni di Toscana Tv ha rivelato un curioso aneddoto su Massimiliano Allegri e la sua valutazione dell’azzurro rispetto a Dusan Vlahovic: “Allegri mi aveva confessato che Moise era più forte di Dusan“. Poi, su Nico Gonzalez, altro ex Viola sbarcato in bianconero, Orlando non ha dubbi: “È costato 35 milioni e per me è troppo per un giocatore che è sempre infortunato. Credo che con questo Conceicao, poi, finirà per giocare molto poco”.