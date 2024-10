Juventus, Yildiz e Vlahovic due casi: Sabatini punge, Tacchinardi spietato: "Imbarazzante"

A Pressing su Canale 5 ancora scintille Sabatini-Trevisani, questa volta per Vlahovic. Tacchinardi stronca i bianconeri: "A tratti imbarazzanti"

Pioggia di critiche sulla Juventus, dopo il 2-2 casalingo col Parma. La squadra di Thiago Motta tiene banco nei salotti televisivi: a Pressing, su Canale 5, si discute delle scelte del tecnico in riferimento alla nuova esclusione di Yildiz, ancora scintille Sabatini-Trevisani per Vlahovic.

Juventus, caso Vlahovic: Sabatini in tackle su Trevisani

Vlahovic continua a dividere: è oppure no l’attaccante giusto per la Juventus di Motta? Ieri contro il Parma prestazione da dimenticare, non la prima in questo primo scorcio di stagione in cui comunque i gol non sono mancati. A Pressing Sandro Sabatini ha colto la palla al balzo per lanciare una frecciata al collega Riccardo Trevisani: “L’anno scorso di Vlahovic ho sentito dire: ‘Dategli un altro allenatore e farà caterve di gol‘”.

Chiamato in causa, Trevisani replica: “È terzo in classifica cannonieri. Ha segnato più di Laurato, più di Lukaku”. Poi gli fanno notare che tre delle sei reti realizzate sono su rigore e Sabatini rilancia: “È un anno che te lo voglio chiedere: quanti gol sono caterve?”. “Venti” risponde Trevisani. E il collega chiosa: “L’anno scorso ne ha fatti 18… (Coppa Italia compresa, ndr)”.

Tacchinardi duro: il giudizio sulla prova della Juve

La Juventus che si è lasciata fermare in casa dal Parma rischiando seriamente il ko proprio non è piaciuta ad Alessio Tacchinardi, ex centrocampista bianconero. “Una partita inaspettata. Dopo aver recuperato due gol all’Inter, credevo che la Juve avrebbe azzannato gli avversari, invece ha sofferto tantissimo – ha detto l’opinionista -. Mi è sembrata appannata, fisicamente in condizioni pessime, poi alla fine la poteva vincere ma avrebbe potuto anche perderla”.

La stroncatura è netta: “La fase difensiva, che è stata clamorosamente positiva nelle prime giornate, adesso sta barcollando in maniera impressionate. Una brutta Juve, a tratti imbarazzante”.

Le scelte di Thiago Motta, Danilo e Yildiz

Tacchinardi analizza poi l’undici iniziale schierato dal tecnico italo-brasiliano: “Ogni volta non trovo mai giusta la formazione di Thiago Motta: dopo i due gol a San Siro, mi aspettavo di vedere titolare Yildiz”.

Il turco, invece, è alla seconda panchina di fila. Quindi un passaggio su Danilo, ancora una volta autore di una prova da incubo. “Se un ragazzo è in grossa difficoltà mentale, lo lascio fuori. Al contrario, ho visto un grande Conceicao, ma una Juve molto appannata”.