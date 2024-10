Juve-Parma, Motta non ne azzecca più una, Danilo horror e Vlahovic "giocatorino": tifosi bianconeri furiosi

I bianconeri non vincono più e sprofondano a -7 dal Napoli: amarezza tra i supporter per le scelte dell'allenatore, gli errori del brasiliano e i gol mangiati dal serbo.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Una difesa versione colabrodo, il centravanti che non segna, un tecnico che sembra aver perso il “magic touch”: tanti motivi di recriminazione tra i tifosi della Juventus dopo il 2-2 casalingo contro il Parma, che ha fatto sprofondare i bianconeri a -7 dalla capolista Napoli e a -3 dall’Inter. Dopo i quattro gol incassati a San Siro, Danilo e soci sono stati puniti in due occasioni dai gialloblu: che nel finale hanno sciupato a più riprese altre occasioni colossali per confezionare il colpaccio.

Motta come Maifredi? Tifosi della Juve scatenati

Il tifo bianconero è una polveriera. A molti Thiago Motta ricorda sinistramente Gigi Maifredi, pure lui approdato in bianconero dal Bologna con l’etichetta di profeta del calcio spettacolo. “Mi sa che al momento Motta non ha capito che non sta allenando il Bologna dove è permesso sperimentare e fare gli splendidi”, il commento di Acap. “Thiago Motta ce la sta mettendo tutta per non arrivare a prendere la tredicesima”, un’altra previsione. E ancora: “Thiago Motta deve andarsene insieme a Danilo e la deve finire con i suoi esperimenti”. Oppure: “Motta is Maifredi 3.0”.

Juve-Parma: Danilo ancora titolare, scoppia il putiferio

Sul banco degli imputati c’è soprattutto Danilo, autore di un’altra prestazione insufficiente. “In 7 giorni Danilo è stato capace di: regalare una partita allo Stoccarda+espulsione, regalare un rigore all’Inter, regalare un gol al Parma. In 7 giorni Motta è stato capace di: continuare a schierare Danilo titolare”, scrive Omar. “Ormai parlare di Danilo è veramente come sparare sulla croce rossa”, osserva Kino. “Danilo gli aveva regalato il gol vittoria”, scrive Bresingar. Mentre Willy spiega: “Danilo non c’è più con la testa oltre che con il fisico. In questo momento chiunque è meglio di lui come centrale. L’accanimento di Motta mi risulta incomprensibile”.

Vlahovic, che gol ti sei mangiato? È bufera su Dusan

L’altro “responsabile” della mancata vittoria, per la quasi totalità dei tifosi, è Dusan Vlahovic. “Raramente ho visto a questi livelli un giocatore con dei fondamentali così di basso livello come Vlahovic”, un commento su X. “A me il vero giocatorino della Juve non sembra Yildiz, ma Vlahovic“, un altro giudizio dissacrante. “12 milioni l’anno. Maledetto lui, chi l’ha preso e chi continua a tenerlo Vlahovic”, è lo sfogo di un tifoso deluso. “Balotelli e forse pure Totti sarebbero meglio di Vlahovic”, esagera Mario.