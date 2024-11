Fiorentina-Verona pagelle e moviola: Kean tris che fa sognare, viola primi, dubbi su due rigori

Il bomber ex Juventus con una tripletta spegne l'Hellas e per la squadra di Palladino arrivano la sesta vittoria di fila e il primo posto momentaneo

Un vecchio detto del pallone dice che per vincere devi avere un grande portiere e un centravanti forte: alla Fiorentina non manca nessuno dei due. De Gea si sta confermando uno degli affari più importanti dell’estate e Kean sta facendo venire l’orticaria alla Juve che l’ha lasciato andare via. La tripletta del bomber affossa un Verona volitivo e spedisce la viola momenteneamente al primo posto a braccetto con l’Atalanta e gli azzurri a 25 punti in attesa di Inter-Napoli. Finisce 3-1 al Franchi e per la Fiorentina è la sesta vittoria di fila in campionato.

Kean superstar

Bastano tre minuti e mezzo a Kean per sbloccare la gara: al primo pallone in area, su assist di Beltran, l’ex Juve si avventa come una pantera, prende il tempo a Magnani e segna sotto gli occhi di Spalletti, in tribuna. L’eurogol di Serdar al 18′ confonde le idee ai viola che stentano a riprendere in pugno la partita ma ci pensa ancora Kean con una zampata da kung fu sotto porta al 60′. Peccato per il terzo gol che si è mangiato nel finale a porta vuota su assist di Kouamè all’83’ ma Kean si rifà in pieno recupero sfruttando un rilancio di De Gea e segnando di potenza e precisione la rete che chiude il match. Ottavol gol stagionale per lui, giusta l’ovazione dello stadio. Metabolizzate e assimilate le differenze tattiche rispetto alla versione-Italiano, la Fiorentina ha svoltato con la crescita di Bove, oggi rimpianto a Roma, la fantasia di Colpani, oggi meno efficace del solito, e le incursioni di Sottil. Una parentesi il flop di giovedì in Europa League, la viola…vola anche senza brillare e Firenze sogna. Passo indietro del Verona dopo la vittoria sulla Roma.

Fiorentina-Verona top e flop

Kean 8,5: Segna in tutti i modi, oggi è un bomber maturo e implacabile per la gioia di Palladino e di Spalletti

: ricorda il miglior Aquilani ma con maggiori margini di miglioramento: tatticamente preziosissimo Sottil 7: passano dai suoi piedi tutte le azioni più pericolose dei viola

passano dai suoi piedi tutte le azioni più pericolose dei viola Colpani 5,5 : parte bene ma si perde senza riuscire a trovare la posizione giusta, pericoloso solo su calcio piazzato, sbaglia il gol del 3-1 fallendo un pallonetto sotto porta

Montipò 6 : Incolpevole sui gol ma ne salva almeno un paio

: Incolpevole sui gol ma ne salva almeno un paio Serdar 6,5 : gol da ricordare, anche se inutile

: gol da ricordare, anche se inutile Suslov 5 : falloso e inconcludente

: falloso e inconcludente Tengstedt 5: si fa superare con facilità e sbaglia troppi palloni

La prova dell’arbitro Zufferli

Tecnicamente non sempre preciso, Zufferli – la scelta per Fiorentina-Verona – è una delle ultime fiamme di Rocchi che lo sta proponendo con costanza. Rigido nell’applicazione del regolamento, ben strutturato fisicamente, ma con alcune lacune ancora da sistemare arbitra dal 2006 ed è stato insignito della “Panchina verde” nel 2008, dal luglio 2021 è presente nell’organico della CAN. Il suo debutto nel massimo Campionato è avvenuto il 12 febbraio 2023 in occasione della partita Bologna-Monza ma aveva convinto poco e l’anno scorso è stato utilizzato poco in A. In stagione ha debuttato male in Roma-Empoli, commettendo un paio di errori gravi per poi riprendersi nelle gare successive ma come se l’è cavata al Franchi?

I precedenti di Zufferli con Fiorentina e Verona

Il giovane arbitro friulano aveva incrociato la Fiorentina solo in due occasioni. In entrambi i casi, la viola ha avuto “fortuna”: l’anno scorso con la vittoria casalinga contro il Monza, battuto 2-1 e nel 2021, con la vittoria, contro il Benevento in Coppa Italia. Zufferli aveva arbitrato l’Hellas Verona anche in questo caso in due occasioni: in questa stagione, ha infatti diretto Lazio-Verona, sfida vinta per 2-1 dai laziali, mentre nella scorsa stagione, al Bentegodi, ha arbitrato la sfida tra il Verona e l’Inter, sfida terminata con un pareggio per 2-2.

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Vecchi e Di Monte con Doveri IV uomo, Mazzoleni al Var e Pezzuto all’Avar, l’arbitro ha ammonito 3 giocatori: Coppola, Serdar e Kean.

Fiorentina-Verona, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 31′ l’arbitro grazia Suslov per un brutto intervento su Sottil. Il primo giallo al 35′ per un duro fallo di Coppola sempre su Sottil. Al 53′ ammonito Serdar per aver fermato fallosamente il solito Sottil. Al 56′ Sottil, partito in posizione dubbia, va giù a terra in area dopo uno scontro con Magnani ma l’arbitro lascia correre. Al 79’ Colpani cade in area dopo un contrasto con Bradaric, che a sua volta prende un colpo in faccia: tutto regolare per Zufferli che però ferma il gioco per consentire le cure ai giocatori. Dopo il terzo gol Kean si toglie la maglia e viene ammonito al 94′. Dopo 4′ di recupero Fiorentina-Verona finisce 3-1 e il Franchi esplode di gioia.