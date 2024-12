Champions League, la classifica: Inter quarta, continua la favola Brest, pokerissimo Bayern

Arriva il primo verdetto: Liverpool già agli ottavi. La rivelazione Brest aggangia l'Inter a quota 13, riscatto Luis Enrique, blitz dell'Aston Villa

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Il martedì di Champions League valevole per la sesta giornata regala il primo verdetto: il Liverpool è praticamente già agli ottavi di finale. Continua la favola del Brest, si riscatta il PSG di Luis Enrique. Senza freni il Bayern Monaco, il ko dell’Inter col Bayer Leverkusen frena l’ascesa dei campioni d’Italia.

Champions League: il Liverpool sa solo vincere

Sei su sei. Infallibile in Premier, infallibile anche in Europa. Il Liverpool di Arne Slot è una macchina di guerra. Nella trasferta in Spagna contro il Girona i Reds non incantano, ma basta un rigore del solito Momo Salah per balzare a quota 18 punti, fare il vuoto in classifica e garantirsi un posto al sole agli ottavi di finale di Champions con due turni d’anticipo.

In estate i tifosi temevano per l’addio di Klopp, ma l’olandese ex Feyenoord è andato finora oltre ogni più rosea aspettativa.

Continua la favola del Brest: Inter agganciata

La rivelazione della nuova Champions a 36 squadre è senza alcun dubbio il Brest, squadra che sta facendo enorme in fatica in Ligue 1 dopo l’exploit della scorsa annata, ma che in Europa vola.

A Guingamp i biancorossi stendono il Psv Eindhoven grazie al sigillo di Le Cardinal al minuto 43 su assist di Baldé. Con questa vittoria il club transalpino sale a 13 punti, in coabitazione con Bayer Leverkusen, Aston Villa e Inter, battuta nel finale dalle aspirine di Xabi Alonso con un gol viziato da un errore arbitrale.

Riscatto PSG, Bayern Monaco forza 5

Il Paris Saint-Germain aveva tremendamente bisogno di vincere per raddrizzare una Champions da incubo. Missione compiuta: l’undici della capitale francese rifila tre sberle al Salisburgo che rappresentano una vera e propria boccata d’ossigeno per Luis Enrique.

Prestazione super del Bayern Monaco che asfalta 5-1 il malcapitato Shakhtar nonostante l’assenza di Kane: sugli scudi il talento francese Olisa, autore di una doppietta. Il Real Madrid si rialza con l’Atalanta (3-2 al Gewiss), blitz dell’Aston Villa in casa di un Lipsia in caduta libera, lo Sporting cade sul campo del Club Brugge, pareggio a reti bianche tra Dinamo Zagabria e Celtic.

Champions League, la classifica aggiornata