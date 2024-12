Pagelle Bayer Leverkusen-Inter 1-0: nerazzurri e Var ko in Germania, male Thuram e Dimarco, Lautaro non incide

Top e flop della partita Bayer Leverkusen-Inter, valevole per la 6a giornata di Champions League: i nerazzurri crollano nel finale, Mukiele è l'eroe delle asperine

L’Inter cade in Germania nella sesta giornata di Champions League. Il Bayer Levekusen di Alonso si impone all’ultimo respiro con il gol di Mukiele: prima sconfitta per Inzaghi e prima rete incassata da Sommer. Si salvano in pochi tra i nerazzurri: male Thuram e Dimarco.

Subito un brivido per l’Inter: traversa Bayer

Partenza a tutto gas dei padroni di casa, in campo col 3-5-2 proprio come l’Inter. Frimpong si rivela subito un brutto cliente per Carlos Augusto, palla in mezzo per Nathan Tella, che centra la traversa con una potente girata al volo in area.

I nerazzurri tardano a carburare ma, quando lo fanno, dimostrano di poter impensierire i campioni di Germania. Prima della mezz’ora una ghiotta occasione per parte: Palacios sfiora la traversa dal limite, quindi Frattesi non trova la porta di testa su assist del grande ex Calhanoglu. Il primo tempo scorre via nel segno dell’equilibrio.

Var ko, l’Inter crolla nei minuti finali

Prima di fischiare l’inizio del secondo tempo il direttore sloveno Slavko Vincic, che al 27′ ha assegnato un giallo a Carlos Augusto molto discutibile, informa le due squadre che il Var è fuori uso per un problema di comunicazione con la squadra arbitri: questo il motivo per cui si riprende con qualche minuto di ritardo.

È il Bayer Leverkusen ad avere il pallino del gioco, senza tuttavia impensierire l’Inter. Inzaghi cambia tutto con la speranza di una svolta: entrano in campo Dimarco, Barella, Asllani e Lautaro, ma i nuovi entrati non incidono e nel finale i tedeschi la spuntano con il gol di Mukiele che vale l’aggancio in classifica a quota 13 punti.

Le pagelle dell’Inter

Sommer 6: Il portiere elvetico non è chiamato a compiere chissà quali interventi, però ha il grande merito di trasmettere sicurezza ai compagni. Si arrende solo nel finale e la sua imbattibilità crolla.

Top e flop del Bayer Leverkusen

Mukiele 7: La sua rete in zona Cesarini è pesantissima.

La sua rete in zona Cesarini è pesantissima. Palacios 6,5: Sfiora il gol con una conclusione dal limite deviata in maniera provvidenziale da Bastoni e si rende protagonista di recuperi importanti in mezzo al campo.

Sfiora il gol con una conclusione dal limite deviata in maniera provvidenziale da Bastoni e si rende protagonista di recuperi importanti in mezzo al campo. Frimpong 6: Quando mette il turbo, per Carlos Augusto e Bastoni sono dolori. Ma non è continuo.

Quando mette il turbo, per Carlos Augusto e Bastoni sono dolori. Ma non è continuo. Xhaka 6: Giro palla preciso e intelligente, come sempre.

Giro palla preciso e intelligente, come sempre. Wirtz 5,5: Il gioiellino di Alonso non incide.

Il gioiellino di Alonso non incide. Kovar 5,5: Nella prima parte del match rischia la frittata coi piedi consegnando palla all’Inter che non ne approfitta.

