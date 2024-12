Inter, Lautaro è un caso: i numeri che inchiodano il Toro e la paura dei tifosi

C'è preoccupazione per le condizioni fisiche e l'assenza di gol del bomber argentino: le statistiche certificano che questa è la sua peggiore stagione

Cosa succede a Lautaro Martinez? Forse la FIFA ci aveva visto bene nell’esclusione del bomber argentino dalla top 11 del World Player, eppure c’era chi lo vedeva da Pallone d’oro (come Messi e Marotta). L’attaccante, fresco di rinnovo a cifre stellari, sta continuando ad attraversare uno dei momenti più difficili da quando indossa la maglia dell’Inter. Anche contro il Parma, nonostante gli interi 90 minuti giocati, il Toro non è riuscito a sbloccarsi: il digiuno di gol dura ormai da oltre un mese (l’anno scorso accadde lo stesso nel finale di campionato). Il suo bottino in Serie A è ora fermo a soli 5 gol in 15 giornate, un rendimento mai così deludente in tutti i suoi anni in nerazzurro. Le statistiche e il timore dei tifosi.

Lautaro Martinez, Inzaghi analizza la gara contro il Parma

Al termine della partita contro i ducali, Simone Inzaghi ha spiegato il motivo della sua scelta di tenere Lautaro in campo fino alla fine: “Taremi meritava di entrare ma ho voluto tenere in campo Lautaro fino alla fine perché speravo che segnasse. Non è accaduto, peccato”.

Anche contro il Parma, Lautaro non è riuscito a trovare il gol vedendosi annullare una rete per fuorigioco. Situazioni simili si sono verificate anche nella recente partita contro la Fiorentina, dove una sua marcatura è stata invalidata a causa di un’azione iniziata con la palla fuori dal campo.

Lautaro Martinez, statistiche allarmanti: il confronto

I numeri di Lautaro nelle prime 15 giornate sono i peggiori della sua carriera interista: 5 gol e 3 assist. Questo è un calo evidente rispetto alle stagioni precedenti, in particolare rispetto alla scorsa annata, quando aveva già segnato 14 reti e fornito 4 assist nello stesso periodo. Anche negli altri anni, il Toro argentino si era sempre dimostrato più prolifico:

2024-2025 : 15 partite, 5 gol, 3 assist

: 15 partite, 5 gol, 3 assist 2023-2024 : 15 partite, 14 gol, 4 assist

: 15 partite, 14 gol, 4 assist 2022-2023 : 15 partite, 7 gol, 4 assist

: 15 partite, 7 gol, 4 assist 2021-2022 : 15 partite, 9 gol, 2 assist

: 15 partite, 9 gol, 2 assist 2020-2021 : 15 partite, 9 gol, 4 assist

: 15 partite, 9 gol, 4 assist 2019-2020: 15 partite, 8 gol, 3 assist

L’ultimo gol in campionato di Lautaro risale al 3 novembre contro il Venezia, subito dopo quello segnato all’Empoli. Sembrava che l’attaccante avesse ritrovato confidenza con la rete, ma da allora il suo rendimento è calato drasticamente.

Come Inzaghi ha cambiato di posizione Lautaro Martinez

Il cambio di posizione di Lautaro Martinez, nel sistema di gioco di Simone Inzaghi, ha modificato le cose. Con l’arrivo di Marcus Thuram, il bomber argentino è stato arretrato, assumendo un compito più legato al supporto e al movimento tra le linee, piuttosto che essere il riferimento centrale dell’attacco. Questo adattamento tattico sta dando risultati positivi alla squadra, ma non al rendimento individuale del Toro che comunque resta una prima scelta per Inzaghi.

Lautaro Martinez decisivo solo in Copa America

Uno dei fattori che potrebbe aver contribuito a questo calo è l’impegno con la nazionale argentina nella Copa America. Lautaro è stato decisivo nella competizione, segnando anche nella finale contro la Colombia, ma la lunga stagione e la preparazione estiva ridotta sembrano aver influito sulle sue energie fisiche e mentali di questo campionato.

I tifosi interisti restano preoccupati per Lautaro Martinez

Nonostante la crisi personale di Lautaro, l’Inter non sembra averne risentito grazie alle ottime prestazioni di Thuram e alla capacità del resto della squadra di trovare soluzioni offensive. I tifosi restano tuttavia preoccupati per il digiuno di gol del bomber argentino: “Contro il Parma, Lautaro ha avuto un’infinità di occasioni proprio grazie alla difesa ballerina avversaria e agli inserimenti sulle fasce degli esterni dell’Inter... Eppure non segna nemmeno sotto rete!”

E ancora: “Lautaro ha messo sotto ricatto l’Inter, pur di ottenere un rinnovo a cifre monstre, e ora sta fallendo tutto: benissimo!!!!!!” C’è poi chi scrive: “Lautaro sbaglia tutto nonostante Inzaghi lo stia anche tutelando, ma se l’Inter non lo pagasse quelle cifre sarebbe fuori in automatico. Nessun allenatore lo terrebbe in campo in questo modo…”

C’è poi chi vede comunque un miglioramento di Lautaro, rispetto ad inizio stagione: “Oggi spezzo una lancia in favore di Lautaro: mi sembra molto più in palla di inizio stagione, è passato da essere un fantasma un po’ appesantito a muoversi bene e ad avere palle gol. Adesso serve migliorare ancora la condizione e sbloccarsi, la strada è giusta, avanti Capitano!”

E infine: “Da tifoso interista sono indignato per le prestazioni in campo di Lautaro: anziché goleador è diventato uno squallido simulatore che andrebbe radiato da ogni campo. Ma pensasse a far gol invece di prendere in giro noi tifosi, arbitri e avversari!”