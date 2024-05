Inter, Lautaro pronto al rinnovo fino al 2029: la scelta d’amore per il nerazzurro e la rivincita dei tifosi

Il capitano nerazzurro pronto a chiudere la trattativa: il procuratore Camano pronto ad accettare l'offerta dell'Inter la prossima settimana

Fumata bianca per il rinnovo di Lautaro all’Inter. Dopo le ultime indiscrezioni che indicavano una distanza significativa tra le parti, il capitano nerazzurro ha incaricato il suo agente, Alejandro Camano, di ridurre le pretese e trovare l’accordo per rimanere al club di Viale della Liberazione. Un gesto d’amore e appartenenza quello del numero 10 nerazzurro, pronto a mettersi a disposizione del club per altri cinque anni.

Rinnovo Lautaro-Inter: le cifre dell’accordo

L’ipotesi di una seprazione tra Lautaro e l’Inter era già nell’aria. Dopo il passaggio ad Oaktree, il rinnovo del capitano nerazzurro, con il contratto in scadenza nel 2026, aveva subito dei rallentamenti, con il suo agente Camano che nei giorni scorsi aveva iniziato a ricostruire la conversazione con la nuova proprietà. La volontà della dirigenza, come quella del giocatore argentino, è sempre stata quella di voler proseguire il rapporto.

Tuttavia, le cifre creavano un’enorme distanza tra le parti. Il procuratore dell’argentino richiedeva 12 milioni, con l’accordo destinato ad aumentare a 16 milioni nelle stagioni successive. Il club nerazzurro, invece, non voleva andare oltre i 10 milioni. Ma ora c’è un cambio di rotta positivo che porta sollievo all’inter ambiente nerazzurro. Dopo l’incontro di ieri, giovedì 30 maggio, Lautaro ha chiesto al suo entourage di chiudere la trattativa e accettare la proposta dell’Inter: 9 milioni di euro annui più bonus fino al 2029.

Lautaro giura amore all’Inter: i numeri dal suo arrivo in nerazzurro

Dal suo arrivo nell’estate del 2018, Lautaro Martinez si è guadagnato non solo un ruolo di leadership nella squadra, ma anche un posto speciale nei cuori dei tifosi nerazzurri. Attraverso le diverse stagioni con allenatori come Spalletti, Conte e Simone Inzaghi, il talento argentino ha messo a segno 129 gol in 282 partite con la maglia nerazzurra. Il campione del mondo argentino vanta due Scudetti, due Coppa Italia e tre Supercoppa Italilana. L’ultimo Scudetto, Lautaro l’ha conquistato da capocannoniere della Serie A e miglior giocatore.

Lautaro resta all’Inter, tifosi: “Gesto da capitano”

La volontà di Lautaro di continuare la sua avventura all’Inter non è mai stata messa in dubbio. Il suo amore per la squadra nerazzurra è stato evidente giorno dopo giorno e, dopo la conquista della seconda stella, è determinato a dare ancora di più per questo club. In molte interviste rilasciate il campione argentino ha ribadito il suo desiderio di rimanere a Milao, e ora la questione è praticamente risolta, con l’ufficialità attesa nei prossimi giorni. I tifosi sono al settimo cielo e si scatenano sui social, riprendendosi la loro rivicinta dopo le voci delle ultime settimane. Molti di loro esaltano il numero 9 nerazzurro con messaggi come: “Un vero capitano si vede da queste scelte, grazie Toro” oppure “dimostra il suo amore con i fatti, giusto così!”.