Inter, Marotta: "Su Lautaro e Inzaghi non ci sono preoccupazioni"

L'ad ai Premi Rosa Camuna: "Oaktree dara' stabilita'. Io presidente? Resto dirigente"

“Lautaro? Non c’e’ preoccupazione, sono dinamiche tipiche del mondo del calcio. Lautaro ha grande senso di appartenenza e questo facilitera’ la negoziazione con il suo agente, non c’e’ sicuramente fretta”. Cosi’ l’ad sport dell’Inter, Giuseppe Marotta, parlando a margine dei Premi Rosa Camuna in Regione Lombardia. “Oggi ci sono delle priorita’ aziendali, a tempo debito affronteremo queste situazioni che sono, a mio giudizio, ordinarie”, ha aggiunto l’ad nerazzurro, che ha parlato poi anche del futuro del tecnico Simone Inzaghi. “Ha voglia di continuare e prolungare il contratto. Vogliamo metterlo in condizione di lavorare con continuita’, il suo ciclo puo’ andare avanti per tanto tempo”, ha concluso Marotta.