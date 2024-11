Pagelle Inter-Venezia 1-0: Lautaro spezza la maledizione San Siro, Dimarco pennella, Thuram e Mkhitaryan sprecano

Top e flop della partita Inter-Venezia, valevole per la 11a giornata di serie A 2024/25: Inzaghi a -1 dal Napoli ma che fatica. L'argentino ritrova il gol in casa dopo 249 giorni.

L’Inter col minimo sforzo. Nel giorno in cui il Napoli crolla rovinosamente, la squadra di Inzaghi fatica tremendamente col Venezia. Alla fine, però, ci pensa capitan Lautaro su cross del solito Dimarco: i nerazzurri si portano a -1 dalla vetta.

Inter-Venezia: Inzaghi conferma la Thu-La

Sarà per l’inaspettata debacle del Napoli capolista o per la voglia di conquistare i tre punti a tutti costi, fatto sta che nonostante l’imminente impegno di Champions con l’Arsenal Simone Inzaghi non risparmia i titolarissimi: lì davanti ci sono Thuram e Lautaro, in cabina di regia tocca a Zielinski.

Di Francesco rinuncia a un centrocampista offensivo per provare a rinforzare una difesa colabrodo: in attacca l’ex Oristanio con Pohjanpalo.

Inter sprecona, ma è il Venezia a recriminare

La trama della partita è chiara: l’Inter attacca, il Venezia si difende e se può abbozza un tentativo di ripartenza. Ci prova due volte Lautaro, poi Barella e Thuram sprecano un’occasionissima in contropiede, quindi è Stankovic a opporsi a Mkhitaryan, poco freddo sotto porta.

Si gioca a una porta sola, ma, poco prima dell’intervallo, è la squadra di Di Francesco a divorarsi un gol fatto. Cavalcata di Idzes sulla sinistra, pallone in mezzo per Pohjanpalo che allunga per Oristanio: il 2002 deve solo spingerla in rete, ma si lascia ipnotizzare da Sommer.

Inter, la sblocca Mkhitaryan: l’arbitra Caputi annulla

A inizio ripresa l’Inter si porta in vantaggio sfruttando il suo straordinario asse sinistro: Mkhitaryan per Bastoni, che serve Dimarco, assist ancora per l’armeno che insacca.

L’esultanza di San Siro è interrotta quando l’arbitra Maria Ferrieri Caputi, alla sua seconda presenza stagionale dopo Bologna-Udinese, annulla per fuorigioco di Dimarco una volta terminato il check col Var. La partita s’infiamma: Pohjanpalo impegna ancora Sommer, poi è di nuovo Mkhitaryan a sfiorare il gol.

Ci pensa Lautaro: fine della maledizione

Chi poteva sbloccare una partita che sembrava stregata se non il capitano? Minuto 65: Dimarco disegna una traiettoria perfetta dalla sinistra e Lautaro Martinez riesce a superare l’ottimo Stankovic di testa.

Pensate: l’argentino non segnava a San Siro da addirittura 249 giorni. Subito dopo Thuram ha la possibilità di raddoppiare, ma il francese non è in serata e spreca.

Beffa evitata al 98′: gol cancellato al Venezia

Incredibile quanto successo al 98′: assalto alla disperata degli ospiti, cross di Haps e colpo di testa di Sverko che sovrasta Bisseck. San Siro è ammutolito, ma l’intervento del Var è decisivo nel fare chiarezza: in realtà il difensore lagunare ha toccato il pallone con la mano e, dunque, gol annullato.

L’Inter vince e si porta a -1 dal Napoli a una settimana dallo scontro diretto per la vetta.

Le pagelle dell’Inter

Sommer 7: Una parata mostruosa su Oristanio. Pazzesco il riflesso sul tocco a botta sicura di Oristanio. Si ripete su Pohjanpalo.

Una parata mostruosa su Oristanio. Pazzesco il riflesso sul tocco a botta sicura di Oristanio. Si ripete su Pohjanpalo. Pavard 5,5: Da un calciatore della sua esperienza è lecito meno sbavature.

Da un calciatore della sua esperienza è lecito meno sbavature. De Vrij 5,5: Quando il Venezia si affaccia nell’area nerazzurra, l’olandese sbanda.

Quando il Venezia si affaccia nell’area nerazzurra, l’olandese sbanda. Bastoni 6: In ritardo su Oristiano, ma si riscatta ampiamente sia in copertura sia in fase di costruzione (dal 70′ Bisseck : sv).

In ritardo su Oristiano, ma si riscatta ampiamente sia in copertura sia in fase di costruzione (dal 70′ : sv). Dumfries 6,5: Fa venire il mal di testa ad Haps con le sue accelerazioni.

Fa venire il mal di testa ad Haps con le sue accelerazioni. Barella 6: Mezzo voto in meno per il gol sprecato nel primo tempo per un dribbling in più (dal 70′ Calhanoglu : 6).

Mezzo voto in meno per il gol sprecato nel primo tempo per un dribbling in più (dal 70′ : 6). Zielinski 5,5: Inzaghi ripropone la mossa anti-Juve, ma questa volta il polacco non brilla (84′ Frattesi : sv).

Inzaghi ripropone la mossa anti-Juve, ma questa volta il polacco non brilla (84′ : sv). Mkhitaryan 5,5: L’armeno spreca due occasioni facili facili. E, quando segna, la reteè annullata per fuorigioco.

L’armeno spreca due occasioni facili facili. E, quando segna, la reteè annullata per fuorigioco. Dimarco 7: Di assist ne confeziona due: uno gli viene annullato dal Var, l’altro per Lautaro è un capolavoro (dal 76′ Darmian : sv).

Di assist ne confeziona due: uno gli viene annullato dal Var, l’altro per Lautaro è un capolavoro (dal 76′ : sv). Thuram 5: Tante, troppe occasioni sprecate: una partita non da Tikus.

Tante, troppe occasioni sprecate: una partita non da Tikus. Lautaro Martinez 7: Il capitano è tornato on fire: sblocca un match stregato e spezza la maledizione San Siro (dal 70′ Taremi: sv).

