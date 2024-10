Lautaro come Vinicius, le accuse di Frattesi: Inter vincente e arrabbiata

Col successo ad Empoli i nerazzurri restano -4 dal Napoli. Ma nel post partita sono capitan Lautaro e Frattesi a rubare la scena con due polemiche

Tre gol per rilanciarsi dopo il pirotecnico 4-4 nel derby d’Italia. L’Inter asfalta un Empoli in dieci al Castellani e resta a -4 dallo scatenato Napoli dell’ex Conte. Ma nel post partita tengono banco la delusione di Lautaro Martinez e le accuse di Frattesi, autore di una doppietta.

Il Pallone d’Oro delle polemiche: Lautaro come Vini

Sì, l’edizione 2024 del Pallone d’Oro si è rivelata nel segno delle polemiche. L’assegnazione del prestigioso riconoscimento a Rodri ha fatto insorgere il mondo Real e scatenato la reazione di Vinicius, che era considerato il candidato numero uno al trionfo grazie alla doppietta Champions-Liga.

Ma a storcere il naso è anche Lautaro Martinez, a cui proprio non è andato giù il settimo posto finale. Il capitano dell’Inter sperava in un piazzamento migliore dopo aver vinto lo scudetto da capocannoniere della Serie A e la Coppa America con l’Argentina sempre da leader della classifica marcatori e con tanto di sigillo decisivo nella finale contro la Colombia.

Toro scatenato: la delusione di Lautaro Martinez

Il sudamericano è stato protagonista della vittoria dell’Inter a Empoli con un assist stupendo per Frattesi e poi firmando la rete del definitivo 3-0. In riferimento al Pallone d’Oro, Lautaro non ha certo peccato in quanto a chiarezza: “Mi aspettavo di più, però a volte questi premi non vengono attribuiti in modo giusto”.

Boom, dritto alla meta, senza giri di parole. Messi si era speso per il connazionale auspicandone il successo e probabilmente il Toro sperava quanto meno di classificarsi tra i primi tre o cinque. Ad ogni modo, capitolo chiuso. Nella sua testa solo l’Inter e l’Argentina. “Sono contento, perché sto tornando in forma dopo essere arrivato in ritardo per la Coppa America. Il campionato è lungo e noi dobbiamo continuare su questa squadra”. Il Napoli è avvisato.

Inter arrabbiata: le accuse di Frattesi, cosa ha detto

Una doppietta per fugare ogni dubbio: no, non esiste un ‘problema Frattesi’ all’Inter. La questione torna d’attualità ogni volta che il centrocampista indossa la maglia della Nazionale, rivelandosi il più delle volte decisivo con i suoi inserimenti letali.

Perché, invece, tanta panchina in nerazzurro? “Non è mai esistito un problema Frattesi e non capisco perché lo scrivano – ha detto -. Leggo troppe cose: non sono e non sarò mai un problema per l’Inter. So che ci sono cinque-sei calciatori forti in mezzo al campo e se il mister vuole impiegare altri, mette altri”.