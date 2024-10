Pallone d'oro, Vinicius: la minaccia del brasiliano dopo la beffa, bufera sul web

Putiferio per il premio assegnato a sorpresa a Rodri. In Brasile si grida allo scandalo, furia Real, solidarietà da Leao e Hamilton

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Niente Pallone d’Oro. Il Real Madrid, su ordine del potentissimo patron Florentin Perez, ha disertato la cerimonia di premiazione dopo la decisione di assegnare l’ambito riconoscimento a Rodri e non a Vinicius, che tutti o quasi – fino a pochi giorni fa – davano per vincitore. Dopo la beffa, la reazione del fuoriclasse brasiliano è arrivata via social e ha sollevato un polverone.

Pallone d’Oro a Rodri: la reazione social di Vinicius

Liga, Champions League, numeri d’alta scuola e gol spettacolari non sono bastati a Vinicius per aggiudicarsi il Pallone d’Oro della nuova era post Messi-Ronaldo. Furibondo Florentino Perez, che ha imposto di snobbare l’evento al Theatre Chatelet di Parigi, nonostante il terzo posto di Bellingham e il trionfo di Re Carlo Ancelotti nel primo Pallone d’Oro riservato agli allenatori.

Dunque, niente Real ai piedi della Torre Eiffel. E anche Vinicius, a modo suo, si è fatto sentire attraverso un post criptico su X. “Lo farei 10 volte se necessario. Non sono preparati”.

Che cosa ha voluto dire Vini con quel tweet polemico

Secondo i più, le parole del brasiliano si riferiscono alla decisione di disertare la cerimonia nella capitale francese in segno di protesta. Tradotto: nessun rimpianto. Anzi, sarebbe disposto a farlo di nuovo. Pensate: il cinguettio di Vini ha superato quota 55 milioni di visualizzazioni, ottenendo più di 400mila retweet.

Il premio, quindi, è andato al centrocampista spagnolo del Manchester City Rodri, premiato in stampelle, a causa dell’infortunio che lo costringerà a saltare l’intera stagione, da George Weah.

Pallone d’Oro, dal Brasile si leva un coro unanime di proteste

Il secondo posto di Vinicius non poteva non generare polemiche. Dal Brasile si grida allo scandalo. Calciatori, ex calciatori, giornalisti: sono tutti indignati. Marta, la più forte attaccante della nazionale femminile verdeoro, ha alzato la voce in un video postato sui suoi canali social. Durissimo Richarlison, compagno di nazionale di Vini e attaccante in forza al Tottenham: “Questa è una me..a, solo una me..a”.

Poi ha spiegato: “Per criteri che nessuno riesce a comprendere, il premio non è arrivato. È stato imbarazzante non attribuire il Pallone d’Oro a Vinicius, ha perso il calcio”. Solidarietà anche dallo juventino Douglas Luiz in una storia su Instagram: “Siamo tutti con te fratello, faremo di tutto affinché tu un giorno tu possa vincere quel Pallone d’Oro”. Per Renata Mendonça di Sportv “Vinicius è fastidioso”, mentre la giornalista Ana Thaís si è spinta oltre collegando tutto al razzismo.

La reazione del mondo Real, Rafa Leao e Hamilton

Tutto il Real Madrid ha puntato il dito contro l’organizzazione del Pallone d’Oro. Camavinga non ci gira attorno: “La politica del calcio. Fratello, sei il miglior giocatore del mondo e nessun premio può affermare il contrario”. E, ancora, i vari Militao, Tchouméni, Valverde. Anche Ancelotti, premiato come miglior allenatore del mondo, ha dedicato un messaggio al suo attaccante su Instagram: “Vorrei ringraziare la mia famiglia, il mio presidente, i miei giocatori… e soprattutto loro, Vini e Carvajal”. Il milanista Rafa Leao si è unito alle proteste droppando una foto di Vini e in pista è sceso anche Lewis Hamilton con un tweet raffigurante la bandiera brasiliana.