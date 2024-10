Secondo The Athletic, il Real Madrid crede di essere stato mancato di rispetto dalla UEFA e avrebbe deciso di non mandare nessun tesserato (incluso Carlo Ancelotti) alla cerimonia d’incoronazione a Parigi. Tutto questo è stato riportato e svelato da Diario AS, quotidiano spagnolo molto vicino alle notizie della Casablanca.

“Se i criteri per il premio non hanno dichiarato vincitore Vinicius, gli stessi criteri dovrebbero dichiarare vincitore Carvajal. Poiché non è stato così, è chiaro che gli organizzatori del Pallone d’oro e della UEFA non ci rispettano. Il Real Madrid non può andare in un luogo nel quale non viene rispettato”.