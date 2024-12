Inter, il ko è un campanello d’allarme: Lautaro preoccupa, critiche a Inzaghi e il guasto al Var diventa un caso

Con il Bayer Laverkusen arriva la prima sconfitta in Champions League per la formazione nerazzurra che resta comunque a un passo dalla qualificazione diretta: i tifosi protestano per l’atteggiamento della squadra

Sconfitta al fotofinish ma tutto sommato indolore per l’Inter che rimedia il primo ko in Champions League contro il Bayer Leverkusen. Un passo falso che non pregiudica le possibilità di qualificazione diretta ma che suona come un campanello d’allarme per Simone Inzaghi e per i suoi giocatori.

Le prime critiche a Simone

Una partita non particolarmente brillante quella dell’Inter a Leverkusen. Nonostante la sconfitta i nerazzurri restano a un passo dalla qualificazione diretta ma non sono mancate le critiche, forse le prime in stagione, a Simone Inzaghi per la sua gestione del match: “Quello che ha proposto stasera non è calcio. Ha sminuito il valore dei calciatori per far un calcio senza senso. Contro l’Arsenal ci è andata bene ma non è sempre festa”. E sono tanti i tifosi a pensarla allo stesso modo: “Sono quattro partite che in Europa facciamo letteralmente pena e come al solito i risultati (quando vinci) oscurano le prestazioni. Atteggiamento catenacciaro, zero proposizione e soprattutto un intero reparto di attacco completamente inadeguato per questo livello”.

Bayer Leverkusen-Inter: le pagelle

Lautaro preoccupa, Taremi non convince

Fino a questo momento della stagione la costante nell’attacco dell’Inter è stata rappresentata da Marcus Thuram. Ma a Leverkusen anche il francese ha vissuto una serata difficile. L’ingresso in campo di Lautaro Martinez non ha dato i frutti sperati, anzi l’argentino continua il suo momento difficile visto che fino a questo momento della stagione ha messo insieme solo 5 gol e 3 assist, i dati peggiori da quando è all’Inter. E ora la sua situazione comincia a preoccupare i tifosi. Mentre continua a non convincere Taremi che tolto qualche sprazzo interessante nel corso di questa prima parte della stagione non è riuscito mai a sembrare davvero integrato nel gioco di Inzaghi.

Il gol viziato da un fuorigioco

Nel secondo tempo si comincia con qualche minuto di ritardo con l’arbitro Vincic che ha spiegato ai due capitani che c’era stato un problema al Var e che quindi nella ripresa non si sarebbe giocato con l’aiuto della tecnologia. Non arrivano però comunicazioni ufficiali in merito nel corso del match e quindi non è dato sapere se con il passare dei minuti gli eventuali problemi tecnici siano stati risolti. Ma qualcosa di sicuro è successo e ha avuto un peso anche sul match visto che l’azione che porta al gol decisivo di Mukiele è viziata da una posizione di fuorigioco (molto prima che la palla arrivi al giocatore per la deviazione vincente).

Il problema di cui è stata data segnalazione a inizio secondo tempo parlava di una mancata comunicazione tra la sala Var e la squadra arbitrale in campo ma come segnalato anche nel corso della telecronaca Sky, nel corso del match non sono state fornite ulteriori comunicazioni in merito al ripristino della situazione e quindi se ci sia stato un check in occasione del gol della squadra tedesca.

