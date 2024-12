Inter, il capo dei Vikings Ciccarelli arrestato e scarcerato in poche ore: ieri era in un video con Corona e Jake La Furia

Uno dei leader della Curva è finito in carcere per una vicenda non legata all’inchiesta della Procura di Milan e sui social infiamma la polemica per il caos nella tifoseria organizzata nerazzurra

Un arresto che alza immediatamente il tono delle polemiche. Nino Ciccarelli, storico leader dei Vikings, è stato arrestato questa mattina (e poi scarcerato dopo poche ore) per scontare un cumulo di pene. Ancora un caso che riguarda uno dei capi della Curva dell’Inter che finisce per alzare un polverone visto quando accaduto in seguito alle rivelazioni dell’inchiesta Doppia Curva che ha portato a una riorganizzazione del tifo organizzato nerazzurro.

L’arresto del capo dei Vikings

Nino Ciccarelli è stato arrestato questa mattina da parte dei Carabinieri di Milano per scontare in carcere un cumulo di pene del totale di 4 anni e 8 mesi, tra queste la più pesante riguardava quella di 3 anni e 10 mesi per gli scontri tra ultras avvenuti dopo la sfida tra Inter e Napoli del 26 dicembre 2018 in cui perse la vita il tifoso nerazzurro Dede Belardinelli, investito da un auto guidata da alcuni tifosi partenopei. L’arresto di questa mattina però non era in alcun modo legato all’inchiesta Doppia Curva che sta portando avanti la Procura di Milano.

Il motivo della scarcerazione

E’ durata poche ore la permanenza in carcere di Nino Ciccarelli. Il suo legale Mirko Perlino ha ottenuta la revoca dell’ordine di carcerazione dal pubblico ministero spiegando che l’uomo sta facendo un percorso di recupero in un Sert, soluzione che comporta la sospensione dell’esecuzione di una pena di quella entità.

Il video con Jake La Furia e Corona

Da qualche tempo Ciccarelli aveva dato vita a una nuova attività, quella di influencer. Il suo profilo su Instagram conta circa 90mila follower e poco prima dell’arresto aveva pubblicato un contenuto per celebrare il gemellaggio tra Lazio e Inter che si sfideranno in campionato lunedì prossimo. Ieri invece il leader dei Vikings era stato protagonista di una “storia Instagram” insieme al rapper Jake La Furia e a Fabrizio Corona.

Le polemiche sui social

La notizia dell’arresto di Ciccarelli ha fatto il giro dei social in poche ore. Tra i motivi che hanno scatenato la rabbia di alcuni tifosi c’è innanzitutto il caso “curve” che riguarda Inter e Milan con i fan della Juve che da tempo chiedono alla Giustizia sportiva di intervenire in maniera severa sulla situazione. Ma sulla vicenda intervengono anche i tifosi rossoneri visto che negli ultimi giorni Fabrizio Corona è stato autore di una polemica feroce nei confronti di Theo Hernandez, che ha accusato di aver aggredito una donna in un famoso locale di Milano.