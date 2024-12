Theo Hernandez, Corona scatenato contro Zoe Cristofoli: “Famosa solo perché sei stata la mia ex, vi distruggo”

Non si spegne il caso che riguarda il giocatore del Milan accusato dal paparazzo di aver aggredito una donna in un locale di Milano: ora la disputa arriva tra i social dopo le parole della compagna del calciatore

Un caso destinato a far discutere a lungo. L’accusa di Fabrizio Corona a Theo Hernandez è di quelle da non prendere alla leggera. Ma dopo il primo assalto frontale, ora arriva il momento delle accuse e degli scambi di battute a mezzo social. Il giocatore del Milan per il momento ha scelto la strada del silenzio sulla vicenda e a difenderlo ci pensa la compagna Zoe Cristofoli.

L’accusa di Corona e il video incriminato

Theo Hernandez è stato al centro di tante polemiche nel corso degli ultimi giorni ma stavolta nessuna legata alle sue prestazioni in campo. A lanciare l’attacco è stato Fabrizio Corona che dai suoi canali social e con il suo nuovo format “Falsissimo” ha accusato il calciatore del Milan di essere stato protagonista di un atto di violenza nei confronti di una donna. In un video pubblicato nei giorni scorsi, l’ex paparazzo avrebbe dimostrato un attacco del calciatore francese nei confronti di una ragazza in un famoso locale di Milano che poi lo stesso Theo avrebbe fatto oggetto della sua ira.

La difesa affidata a Zoe Cristofoli

L’esterno rossonero ha scelto la strada del silenzio in questa vicenda e non ha rilasciato nessun commento sull’accaduto. A prendere la parole è stata invece la sua compagna Zoe Cristofoli che si è scagliata senza mezzi termini nei confronti di Fabrizio Corona: “Invece di pensare a suo figlio, per campare ne prova di ogni. Mi sembra anche folle che dobbiamo dare spiegazioni. Vuole solo questo lui, l’attenzione che nessuno gli dà. Se torna in galera non dispiace a nessuno”. Parole a cui lo stesso Corona aveva già replicato nei giorni scorsi ma che sembrano aver lasciato il segno visto che ora il “re dei paparazzi” torna alla carica.

L’attacco di Corona sui social

Dopo aver già risposto nei giorni scorso, ora Fabrizio Corona torna alla carica e la questione sembra diventare anche personale visto il rapporto avuto proprio con Zoe in passato: “Per campare ho inventato metà mondo della comunicazione compresa te. Sei famosa solo perché sei stata la mia ex – scrive in una storia di Instagram – Il tuo fidanzato, il tuo cane e il tuo avvocatuccio me li compro e me li metto in giardino. Io non campo, vivo, vi creo e vi distruggo. Questa non è una questione personale ma un fatto di cronaca. Il tuo atteggiamento una sconfitta per tutte le donne”.

La “crociata” continua con Corona che pubblica anche un’intervista di Cristofoli del 2019 in cui l’influencer parlava della fine della sua relazione con il paparazzo dicendo: “Nella vita ci vuole amor proprio, ho tanti obiettivi e tante cose da fare e il mio primo obiettivo non è Fabrizio”. E la replica a distanza di anni è tagliente: “Il suo obiettivo era farsi campare da un calciatore senza se senza ma. E ci è riuscita per amor proprio”.