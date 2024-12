Video Theo Hernandez, Zoe attacca l'ex Corona: "Lo abbiamo già denunciato". La replica: "Ho prove e testimoni"

La compagna del laterale del Milan si scaglia contro l'ex paparazzo rivelando la denuncia. A breve giro di boa, arriva la risposta tagliente di Corona

Theo Hernandez in evidente stato di alterazione che si scaglia in modo violento su una ragazza prima di devastare un locale pubblico. Questo quello che sembra rivelare il video choc reso pubblico dall’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona. Un documento che, inevitabilmente, continua a far discutere. Le ultime a riguardo arrivano dai social, con la compagna del laterale del Milan, Zoe Cristofoli, che rispondendo a un commento ha attaccato Corona, scatenando la sua reazione.

Botta e risposta social

In attesa di comprendere gli eventuali risvolti che il video reso pubblico da Fabrizio Corona possa avere (o meno) su Theo Hernandez, l’esterno rossonero e il Milan hanno deciso di adottare un basso profilo, senza commentare a rilasciare dichiarazioni sull’accaduto. A togliere in parte il velo di silenzio sulla vicenda è la compagna del francese, Zoe Cristofoli, che sui social ha attaccato Corona, con cui in passato ha anche avuto una relazione. Immediata la risposta dell’ex paparazzo attraverso le storie Instagram.

L’attacco di Zoe a Corona

Punzecchiata sulla vicenda sotto un suo post Instagram, la modella e influencer, che ha da poco annunciato insieme a Theo la seconda gravidanza che li vedrà diventare genitori di una bambina, ha rivelato di aver già denunciato Corona. “Zoe non denunciate quel cretino di Corona?”, ha chiesto una fan. “Già fatto”, la risposta di Zoe, che a un altro utente ha scritto: “Invece di pensare a suo figlio, per campare ne prova di ogni. Dai su, mi sembra anche folle che dobbiamo dare spiegazioni. Vuole solo questo lui, attenzione che nessuno gli dà. Se torna in galera non dispiace a nessuno“.

Zoe e Theo in pace con la coscienza

Un affondo duro e diretto. E non è finita qui, perché Zoe rincara la dose: “Secondo voi una persona picchiata non denuncia? Non pensate che possa trattarsi di un altro? Siamo in pace con la coscienza, ci hanno già truffato abbastanza”. Infine, sulle presunte “corna addebitatele da Corona”, la Cristofoli taglia corto: “Io non ho nessune corna… ci pensa l’avvocato a queste cose, non sprechiamo tempo con nullità e falsità che usano il nostro nome per far funzionare delle notizie false“.

La dura risposta di Corona

Come detto, la risposta di Fabrizio Corona non si è fatta attendere. Forte delle sue fonti e convinto che quello immortalato dal video sia realmente Theo Hernandez, l’ex paparazzo ha ribattuto attraverso le storie Instagram: “Non vediamo l’ora. Denuncia pure, poi ti controdenuncio, con le prove, e i testimoni per calunnia. Io non faccio il leccapiedi dei famosi, ricchi, e babbi di min*hia. In 30 anni non hai capito nulla, del resto… hai fatto la fine che volevi“.