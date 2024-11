Milan, il momento no di Theo Hernandez: flop con l'Empoli e Corona continua ad attaccarlo

Dalle accuse di Falsissimo all’ennesima prestazione opaca nel 3-0 ai toscani: il terzino francese delude ancora. E allora i rossoneri sviluppano gioco sulla fascia opposta

Il Milan vince, ma Theo Hernandez resta nel tunnel: sceso in campo dopo le accbuse arrivate in giornata da parte di Fabrizio Corona il terzino francese s’è reso protagonista di una prestazione deludente contro l’Empoli. Per fortuna di Fonseca i rossoneri crescono sulla fascia destra con la coppia Emerson Royal–Musah.

Milan, Theo Hernandez in campo dopo le accuse di Corona

Neanche la migliore prestazione stagionale del Milan in serie A aiuta Theo Hernandez a uscire dal suo momento buio. Non era facile scendere in campo oggi per il terzino francese, colpito mediaticamente dalle accuse di Fabrizio Corona, che sul suo account Instagram Falsissimo ha raccontato della presunta aggressione da parte del giocatore rossonero a una ragazza in un locale di Milano. Oggi l’ex re dei paparazzi è tornato all’attacco pubblicando gli screenshot di una conversazione con una ragazza che raccontava di essere stata quasi aggredita in un locale di Milano da Theo Hernandez, fermato solo da alcune persone che erano con lui.

Milan, la partita deludente di Theo Hernandez con l’Empoli

Anche oggi Theo Hernandez è apparso una lontana copia del giocatore che mangiava il campo sulla fascia sinistra: al 14’ la sua giocata migliore, una verticalizzazione per innescare Morata (tiro fuori); poi un tentativo velleitario di punire Vasquez, fuori dai pali, con un tiro da metà campo. Poi, però, poco ancora.

Theo Hernandez raramente si è proposto in profondità sulla fascia e anche sui calci da fermo non è riuscito a incidere: nella ripresa ha calciato debolmente una punizione dal limite dell’area. Dopo aver recuperato Leao e lucidato il talento di Reijnders, il recupero di Theo Hernandez appare oggi una delle priorità di Paulo Fonseca.

Milan, Fonseca attacca a destra con Emerson Royal e Musah

Fonseca, però, è riuscito a trovare un’alternativa al depotenziamento della catena di sinistra dovuta al momento no di Theo Hernandez. Nel Milan di Stefano Pioli l’asse tra il francese e Leao rappresentava il vero motore del Milan: contro l’Empoli, invece, è stato sulla fascia destra che è nata la vittoria.

Merito di Fonseca, che ha dato dinamismo ed equilibrio alla squadra schierando Musah in posizione di esterno alto, ma anche della crescita di Emerson Royal, non a caso entrato attivamente nelle azioni dei primi due gol: è stato il brasiliano a crossare in area sia in occasione dell’1-0 di Morata che in quella del 2-0 di Reijnders. Una delle notizie di oggi, dunque, è che il baricentro creativo del Milan s’è spostato dal mancino di Theo al destro di Emerson Royal.