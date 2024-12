Milan, Cassano ha parlato con Ibrahimovic e rivela il piano dello svedese

FantAntonio dopo aver attaccato Inzaghi, difende lo svedese: "Dei fischi se ne sbatte il c..., ha le spalle larghe. E Fonseca l'ha scelto lui"

Nell’ultima puntata di Viva El Futbol Cassano ha attaccato piuttosto duramente Simone Inzaghi nonostante la goleada dell’Inter alla Lazio. Al contrario, FantAntonio difende Ibrahimovic, finito nel mirino della contestazione dei tifosi del Milan. Il pugliese ha rivelato di sentire spesso il braccio destro di Cardinale, spiegandone il ruolo in società.

Bufera Milan, Cassano in difesa di Ibrahimovic

Stasera sarà proprio il Milan a dare il via alla 17a giornata di Serie A con la delicatissima trasferta del Bentegodi contro il Verona. Partita cruciale per Fonseca, dopo lo scialbo 0-0 interno col Genoa e le celebrazioni per il 125esimo anniversario del Diavolo rovinate dalla dura contestazione dei tifosi che non hanno risparmiato neppure Zlatan Ibrahimovic.

Il senior advisor di RedBird, il ‘boss’ come si è autoproclamato il dirigente rossonero, è stato tempestato di fischi. “Ma lui sa perfettamente cosa sta facendo. E dei fischi se ne sbatte il c…” ha commentato Cassano a Viva El Futbol, il format che conduce con gli amici Lele Adani e Nicola Ventola.

Il ruolo di Ibrahimovic e la frecciata di FantAntonio

Cassano non ha dubbi sull’ex compagno di squadra, reinventatosi dirigente una volta appesi gli scarpini al chiodo. “Lo conosco bene e ogni tanto lo sento: ha i co…ni per fare ciò che vuole nel mondo del calcio”.

Il pugliese motiva il suo ragionamento: “Ibra ha personalità e competenze. E se deve dire qualcosa o attaccare al muro qualcuno, lo fa senza problemi”. E non risparmia una frecciatina alla società riconoscendo che in questo momento “Zlatan si sta prendendo responsabilità che non gli appartengono, perché sta facendo ciò che spetterebbe al presidente o a chi sta sopra di lui. Lui ci mette la faccia, come sempre”.

Cassano e la scelta del Milan di puntare su Fonseca

Di una cosa Cassano è certo: “Sono convinto che a scegliere Fonseca sia stato soprattutto Ibra e lui è il primo a essere d’accordo con l’allenatore”. Intanto stasera il tecnico portoghese ha bisogno dei tre punti per trascorrere un Natale con meno ansie e migliorare una classifica assolutamente non in linea con le aspettative di inizio stagione.

Arriverà a mangiare il panettone? Chissà. In caso di sconfitta, infatti, non si esclude il ribaltone. Con Max Allegri e Maurizio Sarri alla finestra.