Milan: Fonseca si gioca tutto a Verona, pronto Allegri col placet dei tifosi

Il tecnico portoghese rischia la panchina al Bentegodi: con otto assenti e Theo ancora in panchina la società avrebbe già il sì di un altro allenatore

Ufficialmente gode della stima e della fiducia della società ma lo sanno anche i muri di Milanello che se stasera Fonseca dovesse perdere a Verona la sua avventura in rossonero sarebbe da considerarsi conclusa. Il tecnico portoghese ha avuto carta bianca nelle scelte “di rottura”, è stato difeso nella battaglia contro gli arbitri ma ora deve portare risultati. E se non dovessero arrivare da subito c’è già chi è pronto a prendere il suo posto.

Milan incerottato a Verona

Sarà un Milan ancora una volta inedito quello che si gioca tutto al Bentegodi: è la lunga lista di assenti eccellenti (ben 8, ultimo ad aggiungersi Morata a letto con febbre e tonsillite) e il clima di contestazione che circonda il club assieme alle voci sul rischio esonero hanno trasformato la trasferta veneta in un altro snodo della stagione.

«Non mi sento a rischio, ci sono cose che all’esterno non sanno. Voi non vedete gli allenamenti ma posso garantire che il clima a Milanello è tutt’altro che depresso» spiega il portoghese che non fa retromarcia sulla linea giovane da lanciare. Ancora panchina per Theo, in campo i vari Camarda, Jimenez e Liberali. E sia quel che sia.

Allegri pronto ad ascoltare il Milan

Alla finestra ci sarebbe Massimiliano Allegri. L’ex tecnico della Juve vorrebbe rimettersi subito in gioco, anche a costo di subentrare in corsa con una squadra che non ha costruito lui. Stando a quanto scrive calciomercato.com l’allenatore livornese avrebbe fatto sapere di esser disponibile a parlare con il Milan, accettando anche di entrare a dicembre a differenza di alcuni progetti esteri che prenderebbero il via soltanto a luglio.

I tifosi pronti ad accogliere Allegri

La voce sta prendendo piede sui social e la maggioranza dei tifosi vede di buon occhio il ritorno di “acciughina”: “Valutando il momento del Milan ma anche la poca voglia di investire della proprietà, bisogna fare di necessità virtù. Occorre praticità, pragmatismo, solidità, compattezza, concretezza e semplicità. Allegri è perfetto per il Milan. Fare bel calcio richiede investimenti precisi” e poi: “Sarebbe il regalo di Natale perfetto ma purtroppo non succederà niente” e anche: “Perché non lo hanno preso in estate?” e addirittura: “Il vero milanista tifa Verona come se fosse la finale di Champions”

C’è chi scrive: “Salvaci Max” e poi: “Corto Muso amore nostro..” e anche: “Il problema principale sono società e dirigenza. Cambiare l’allenatore sarebbe solo un palliativo…” e ancora: “Solo con Allegri in panchina possiamo sperare di arrivare tra le prime quattro…”, oppure: “Sarebbe la scelta migliore per il Milan (in corsa) e soprattutto un banco di prova per vedere se è veramente forte”

Il web è scatenato: “Sarebbe da esonerare a prescindere Fonseca, Io Milanista da tre generazioni, spero che il Milan perda e prendano Allegri, almeno un allenatore Italiano!!” e poi: “Allegri sarebbe perfetto, ve lo dico io, se viene rimontiamo” e infine: “Beh se non prendono lui si troveranno lo stadio vuoto ad ogni giornata..l’ennesimo allenatore straniero inutile in 15 anni non e’ piu sopportabile”.