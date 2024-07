Gianluca Vialli avrebbe compiuto 60 anni: il ricordo di Mancini e delle ex squadre, web commosso

I post di Cremonese, Sampdoria, Juventus, Chelsea; il ricordo delle istituzioni del calcio italiano ed europeo, l'abbraccio degli ex compagni Lombardo e Bonetti. Nessuno ha dimenticato il campione scomparso nel gennaio 2023

“La vita è fatta per il 20 per cento da quello che ti succede ma per l’80 per cento dal modo in cui tu reagisci a quello che accade. E la malattia ti può insegnare molto di come sei fatto, essere anche un’opportunità. Non dico questo al punto di essere grato nei confronti del cancro ma perché, nonostante la malattia, ci sono anche momenti bellissimi”.

Gianluca Vialli, il suo lascito

Gianluca Vialli avrebbe compiuto 60 anni oggi. “E mi sono reso conto che non vale più la pena di perdere tempo e fare delle stronzate. Fai le cose che ti piacciono e di cui sei appassionato, per il resto non c’è tempo”. La galleria dei ricordi è lunga e costellata di gol, sorrisi, frasi, e di quella sua competenza mai mista ad arroganza o saccenza che aveva messo in mostra nel ruolo di commentatore televisivo. Il suo lascito potrebbe riassumersi nelle parole di Florenzi subito dopo la vittoria dell’Europeo 2021 da parte dell’Italia, quando lo ringraziò pubblicamente per il suo fondamentale ruolo all’interno della comitiva azzurra.

Il ricordo di Roberto Mancini

Il ricordo di Gianluca ha ricoperto il web, è passato per politici come Attilio Fontana e Luca Zaia, finendo naturalmente al suo amico e fratello di sempre, Roberto Mancini, che ha postato sui suoi profili social la foto del loro celebre abbraccio dopo i rigori di Wembley 2021 con una semplice didascalia: “Buon compleanno Luca Vialli”. Migliaia i commenti al seguito: “Quell’europeo vinto sembra arrivato come un ultimo regalo per Luca un abbraccio iconico che non dimenticheremo mai buon compleanno ovunque tu sia sappi che non ti dimenticheremo mai”. O ancora: “La vostra amicizia supera la vita, è eterna”.

Il saluto Cremonese, Samp, Juve e Chelsea e l’omaggio di Infantino

Vialli è nato a Cremona il 9 luglio 1964 e il suo ricordo è più che mai vivo nel cuore di tutti. Lo hanno sottolineato le sue squadre storiche, postando foto dell’epoca; a cominciare dalla Cremonese, passando per la Sampdoria e la Juventus, finendo con il Chelsea. E ogni post è stato salutato con centinaia di messaggi di cordoglio, ricordo, affetto, da parte dei tifosi. In particolare la Juventus ha deciso di riportare una citazione dell’azzurro per fare memoria di questo giorno così importante: “Giocare nella Juventus è un onore e un onere. Senti il peso della maglia, il dovere di riconsegnarla piegandola per bene e riponendola un po’ più in alto di dove l’avevi presa”. Toccanti anche le parole del presidente della Fifa, Gianni Infantino, in un post su Instagram: “Festeggiamo il tuo compleanno, perché il tuo ricordo è talmente forte che tu sei ancora qui con noi. Ogni singolo giorno, non solo oggi. Tanti auguri, caro Gianluca Vialli”.

Vialli, il toccante ricordo di Lombardo e Bonetti

Ma anche tanti ex compagni di squadra o personaggi del mondo del calcio lo hanno salutato. Tra questi Attilio Lombardo, che ha postato una foto di Gianluca con una maglia rievocativa della Samp e la scritta: “Mi piace ricordarti così amico mio”. Toccante il post di Ivano Bonetti, ex compagno alla Samp: “Amico mio dove sei, a volte penso “no non è vero Luca dai esci fuori io sono qua nn scherzare, adesso basta lo scherzo è bello se dura poco. Poi invece cado in una profonda malinconia perché mi rendo conto che non ti vedrò più, non ti sentirò più, non ti abbraccerò più. Tra pochi giorni avresti compiuto 60 anni, e anche questo mi risulta strano Luca sai?!?!? Perché io ho fermo in mente l’immagine del tuo viso ai nostri fantastici anni, giovane, sorridente, ironico, intelligente e dolce. Mi manchi????? Si da morire, non passa un giorno dove non ti penso. Non passa un giorno in cui penso ma cazzo ma perché, Perché“.

Vialli, il curioso aneddoto raccontato da Beppe Bergomi