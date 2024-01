Mancini in tv da Fazio: "Sarei rimasto in Nazionale altri 10 anni. Per il futuro sogno la Sampdoria". Il ricordo di Vialli

Ospite a Che Tempo Che Fa, Roberto Mancini ha ribadito a Fabio Fazio la sua volontà di restare ancora ct dell'Italia. Poi il tecnico dell'Arabia Saudita ha parlato del futuro e ricordato l'amico Vialli

14-01-2024 21:44

Giornalista pubblicista, già collaboratore per eventi sportivi internazionali nel campo del motorsport. Laureato in Teoria e Tecniche dell'Informazione, Master in Management dello Sport

Roberto Mancini è tornato sulla sua travagliata separazione con la Nazionale di calcio che ha guidato sino all’estate dello scorso anno, ma ha anche parlato del suo futuro al di là dell’attuale ruolo di ct dell’Arabia Saudita. Il tecnico ha affrontato questi argomenti nella sua ospitata da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa sul Nove, dove ha anche ricordato l’amico di una vita Gianluca Vialli.

Mancini ribadisce: “Mi è dispiaciuto molto lasciare la Nazionale”

“In Arabia mi trovo bene, c’è molto da lavorare”, ha spiegato Mancini durante l’intervista in cui è tornato a parlare delle dimissioni da ct degli Azzurri. Alla domanda del conduttore se si rimproverasse qualcosa al riguardo, l’allenatore originario di Jesi è stato netto, negando potesse esserci qualcosa che avrebbe rifatto o meno. Ma ha anche spiegato: “Mi è dispiaciuto tanto perché io mi trovavo benissimo, sarei rimasto alla guida della Nazionale altri dieci anni”.

Un concetto già espresso in precedenza, va detto. La rottura ex abrupto tra Mancini e l’Italia è stata anche motivo di acredine tra lui e Gabriele Gravina, con il presidente della FIGC che si era detto “deluso dal punto di vista umano” riguardo la decisione dell’ex ct, pur ribadendo di voler mantenere intatto il rapporto di amicizia. In attesa che le relazioni tra i due si possano ricomporre definitivamente, il presente di Mancini è l’Arabia Saudita, che dopo una partenza un po’ stentata ha trovato le prime vittorie contro il Pakistan e successivamente contro la Giordania nelle qualificazioni per i Mondiali 2026, consentendo alla selezione saudita di ottenere il primato nel girone.

“Spero di tornare alla Sampdoria”

E mentre la Nazionale di Mancini si prepara per la prima partita della Coppa d’Asia, in programma il prossimo martedì 16 gennaio (avversaria l’Oman), il tecnico ex Inter da Fazio ha guardato oltre, ovvero al suo futuro dopo questa esperienza in Medio Oriente. E qui il tecnico ha sorpreso, svelando che il suo sogno è poter tornare in quella Sampdoria di cui divenne una colonna tra gli anni Ottanta e Novanta e che lo vide tra i protagonisti dello storico scudetto: “Sono stato lì 15 anni, sogno di poterci ritornare”, ha spiegato.

“Vialli lo sento ancora con me, come se non se ne fosse mai andato veramente”

E quando si parla di Samp non si può soprassedere sul giocatore con cui compose una leggendaria coppia di gemelli del gol, ovvero Gianluca Vialli. Mancini da Fazio, tra l’altro tifoso doriano, ha ricordato il primo incontro con il poi compagno di squadra, avvenuto su un treno per Coverciano: “Gli dissi di venire alla Samp perché eravamo una squadra giovane con un grande presidente”.

Il resto è storia, sino all’abbraccio a Wembley dopo la vittoria dell’Europeo 2021:

Il destino ci ha riportati lì 30 anni dopo e abbiamo pianto di nuovo. Con Gianluca abbiamo vissuto anni bellissimi insieme quando eravamo giovani. Abbiamo giocato e abbiamo vinto. Lo sento sempre qua con me, è come se non se ne fosse mai andato. Per me lui è ancora qua. Gianluca è stato decisivo per quel successo ad Euro 2021″.

Il grande rimpianto di Mancini svelato nella serata evento per Gianluca Vialli