Napoli, il ds Manna punta un giocatore della Juventus per accontentare Conte

A gennaio il dirigente azzurro farà di tutto per regalare un giocatore d'esperienza al suo allenatore, spunta a sorpresa il nome di un bianconero

A gennaio il Napoli si muoverà sul mercato per regalare un altro centrale di difesa a Conte. L’ultimo nome è di quelli a sorpresa: il club azzurro, infatti, starebbe pensando a Danilo, il cui rendimento – nello scarso minutaggio che gli ha riservato Motta nella Juventus – si è rivelato fin qui disastroso.

Napoli, perché a Conte serve un difensore

Abbandonata la difesa a 3 per un 4-3-3 in cui inserire lo scozzese McTominay ed esaltare tutti gli uomini a sua disposizione, Conte ha dimostrato nelle prime 13 giornate di non voler (e poter) rinunciare mai a Rrahmani e Buongiorno. Se la difesa azzurra, che la scorsa stagione era un autentico colabrodo, è riuscita ad abbassare la serranda (solo 9 i gol subiti, di cui 6 in due partite con Verona e Atalanta), lo si deve sicuramente alla nuova filosofia ‘contiana’, ma anche al rendimento dei due centrali, insostituibili.

Lo raccontano a perfezione i numeri delle alternative: Juan Jesus s’è visto solo per 79′ nella disfatta del Bentegodi all’esordio in campionato quando Buongiorno non era a disposizione, mentre il nuovo acquisto Rafa Marin – scuola Real – è ancora in attesa dell’esordio in Serie A.

Un difensore per gennaio: l’ultima idea

È vero che il Napoli non ha l’Europa, ma cambiare – quando possibile – gioverebbe all’umore del gruppo e più in particolare delle riserve, che devono pur sempre sentirsi parte integrante di un progetto. Dunque, i fatti dicono che la capolista ha bisogno di un rincalzo affidabile, di un terzo titolare per sopperire all’eventuale assenza di Rrahmani o Buongiorno.

Un po’ a sorpresa, secondo quanto mormora radio mercato, si guarda in casa Juventus. A Conte non dispiacerebbe il 33enne brasiliano Danilo, finito ai margini con Thiago Motta, sebbene ufficialmente sia ancora il capitano della Signora. Le poche volte in cui cui l’ex Manchester City e Real Madrid è stato chiamato in causa, si è reso protagonista di prestazioni horror, causando – ad esempio – due rigori di fila contro Stoccarda (con tanto di espulsione) e Inter.

La strategia del Napoli e le alternative

Come riferisce Sky, Manna avrebbe già ricevuto segnali d’apertura dal brasiliano, che può giocare tanto al centro della difesa quanto da terzino. Ma sarà decisiva la volontà della Juventus, che è in piena emergenza a causa dei gravi infortuni di Bremer e Cabal.

Il futuro di Danilo, legato ai bianconeri da un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, dipende soprattutto da ciò che riuscirà a fare Giuntoli sul mercato. Ecco perché il Napoli non molla la pista Kiwior, in uscita dall’Arsenal.