Napoli, Caressa pazzo di Buongiorno: il paragone con Chiellini scatena il web

Dopo la prestazione perfetta offerta dal difensore azzurro contro l’Inter il giornalista di Sky Sport azzarda l’accostamento alla leggenda della Juventus

Insuperabile: contro l’Inter Alessandro Buongiorno è stato protagonista della partita perfetta, meritandosi le lodi dei tifosi del Napoli e degli addetti ai lavori. E su Sky Sport Fabio Caressa ha avanzato un paragone con Giorgio Chiellini che ha scatenato le reazioni dei social network.

Napoli, la partita perfetta di Buongiorno contro l’Inter

Una partita perfetta quella di Alessandro Buongiorno contro l’Inter: il centrale del Napoli è risultato insuperabile per la coppia nerazzurra composta da Marcus Thuram e Lautaro Martinez, contribuendo in maniera fondamentale all’imbattibilità degli azzurri al Meazza. La prestazione superba di Buongiorno è confermata dai numeri: l’ex centrale del Torino ha collezionato 6 recuperi, 3 intercetti e 2 tiri stoppati, vincendo il 100% degli uno contro uno, dei tackle e i duelli aerei affrontati nel corso della gara.

Napoli, Buongiorno e il paragone di Caressa con Chiellini

La prova di Buongiorno ha impressionato tifosi e addetti ai lavori, tra i quali anche Fabio Caressa che nello studio di Sky Sport s’è spinto in un nobile paragone tra il centrale del Napoli e un grande difensore del recente passato della serie A. “Buongiorno mi sembra il difensore italiano più cresciuta in assoluto – ha dichiarato il giornalista – . È dai tempi di Chiellini che non ne vedevo uno così sicuro, pronto, fisico, anche se poi è diverso come giocatore. Chiellini forse era più ruvido”.

Napoli, Buongiorno come Chiellinia anche per Costacurta

In studio Alessandro Costacurta concorda con Caressa: “È il terzo anno che Buongiorno fa molto bene – ha detto l’ex difensore del Milan parlando del centrale del Napoli -. Ha avuto una crescita importante. Chiellini giocava un calcio un po’ più ruvido, ma in questo aspetto Buongiorno è un probabile successore di Giorgio. È sempre molto attento e fisico, contro l’Inter ha fatto due interventi con una lettura da ottimo difensore”.

Buongiorno, le reazioni social al paragone con Chiellini

Navigando sui social network si scopre che le parole di Caressa e Costacurta sono sembrate tutt’altro che un accostamento azzardato per diversi appassionati e tifosi, non solo del Napoli. “Oggi purtroppo devo dire una cosa molto forte… Buongiorno mi ha dato delle Chiellini vibes allucinanti”, il commento su X della juventina Maria Rosaria. “Comunque secondo me Buongiorno si sta prenotando per seguire Chiellini nell’olimpo dei difensori italiani”, aggiunge Terun. “Buongiorno è indispensabile per il Napoli come lo era Chiellini per la Juve”, commenta Francesco12.

“Non esageriamo… Chiellini è stato il più forte difensore d’Europa assieme a Ramos e Van Dijk”, la replica di Manuel. Ma c’è anche chi rifiuta il paragone per altri motivi: “Grande offesa per il nostro Buongiorno che non tira i capelli e non spacca le gambe agli avversari”, commenta ForzaNapoli234. “Attenzione a non confondersi… Buongiorno non picchia nessuno”, aggiunge Germano.