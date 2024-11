Inter-Napoli, lo sfogo di Conte in diretta tv spacca il popolo del web

Il tecnico dei partenopei ha fatto scoppiare una bomba sull'applicazione del protocollo del VAR: spaccatura sul web tra i tifosi sul caso da moviola

Dal termine del big match Inter-Napoli non si fa altro che parlare di moviola e dell’arbitro Mariani. Ma cosa è successo in diretta a DAZN, e in sala stampa nel post-gara, che ha scatenato l’ira di Antonio Conte? Il tecnico dei partenopei si è imbestialito per il rigore concesso ai nerazzurri, per il contatto sospetto in area tra Anguissa e Dumfries, e per l’applicazione del protocollo VAR. Non basta però l’errore di Calhanoglu dal dischetto a far culminare le polemiche: sul web è bufera ma c’è una netta spaccatura tra tifosi.

Inter-Napoli, virale lo sfogo di Antonio Conte sul VAR

Antonio Conte si è infuriato in diretta a DAZN nel post-partita Inter-Napoli per il caso dubbio di moviola che ha scatenato la bufera: “Ma che significa il Var non può intervenire? Se c’è un errore il Var deve intervenire. La decisione dell’arbitro può cambiare l’esito della partita. Quando gli conviene il Var interviene. Mi fa veramente incazzare questa cosa ma non solo a me, penso a tutti gli allenatori.”

Il tecnico dei partenopei ha poi aggiunto: “Il Var c’è o non c’è, il Var deve correggere gli errori. Il rigore di Mariani è un errore clamoroso, che può incidere sulla partita. Si era partiti benissimo col Var, se c’è un errore il Var deve intervenire sempre. Sia a favore nostro che contro”.

Fabrizio Biasin si schiera contro Conte post Inter-Napoli

Il giornalista del quootidiano Libero, Fabrizio Biasin, su twitternon ha risparmiato le critiche a Conte che si è infuriato a DAZN e ha attaccato Ambrosini, Marelli e il VAR: “Il Var è un oggetto che deve renderti più tranquillo e invece inizio a non esserlo più. Il Var deve intervenire e correggere l’errore arbitrale perché altrimenti mi vengono retropensieri”. (Dazn) Se avesse detto la stessa cosa dopo Empoli-Napoli avrebbe molto senso, così è il tipico tentativo di portare acqua al proprio mulino. Un grande classico di tutti gli allenatori.

Molti tifosi sostengono Antonio Conte post Inter-Napoli

Non tutti sono però dello stesso pensiero di Biasin: “In 4 giorni l’allenatore dell’Arsenal e quello del Napoli hanno fatto un commento su episodi che sono girati a favore dell’Inter. Coincidenze? Non credo”. C’è poi chi scrive: “Quel rigore di Calhanoglu avrebbe potuto davvero falsare l’intero campionato. Per questo Conte è sbottato in questo modo.”

E ancora: “Questa storia deve finire e bene fanno quelli che evidenziano queste porcherie. Voi siete proprio gli ultimi a poter parlare dopo tutto quello che vi hanno regalato l’anno scorso. E non solo rigori. Vergogna Inter!”

Non si placano i commenti sul web: “Se l’Inter viene sistematicamente aiutata è normale che qualche allenatore da di matto. Non lo capisci che avete rotto i co….i a tutti gli italiani!!”

E infine: “Avesse detto il Mourinho della Roma la metà delle cose dette da Conte ieri sera sul VAR sarebbe stato crocifisso senza pietà da tutti i media sportivi. Di lui, invece, nessuno o quasi ha le palle per dire che non conosce nemmeno l’ABC di come funziona il VAR.”

Maurizio Pistocchi spiega a Conte protocollo IFAB

Il giornalista Maurizio Pistocchi tira le orecchie ad Antonio Conte con un post sui social:

“Con 6 squadre in 2 punti, la SerieA 2024/25 si annuncia il torneo più equilibrato della storia, e gli episodi faranno, come sempre, la differenza, ma attaccare la classe arbitrale sulla gestione del VAR-che si basa sul protocollo redatto dall’IFAB, lo stesso in tutto il mondo – non mi è sembrata da parte di Conte una idea geniale. Si può discutere sull’interpretazione degli episodi, ma il protocollo è questo e, sino a quando non verrà modificato dall’IFAB, questo rimane. Dispiace che nessuno dei suoi interlocutori l’abbia fatto notare, con fermezza, al tecnico.

