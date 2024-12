Lazio-Napoli, De Laurentiis dorme in tribuna: non un bello spot per la Coppa Italia e scoppia l'ironia social

Il numero uno azzurro pizzicato dalla telecamere Mediaset in un momento di "relax" in tribuna all'Olimpico durante la gara contro la Lazio valevole per gli ottavi di finale

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis pizzato probabilmente a concedersi un piccolo momento di riposo in avvio dell’ottavo di finale di Coppa Italia dell’Olimpico che ha messo gli azzurri di Conte di fronte alla Lazio di Baroni. Non certo il miglior spot possibile per la Coppa Italia, specie dopo le polemiche emerse dalle prime gare degli ottavi e sui social si scatena la reazione dei tifosi.

Non un bello spot per la Coppa Italia

De Laurentiis assopito in tribuna all’Olimpico. Un’immagine che di certo non migliora la situazione venutasi a creare attorno alla Coppa Italia, con le polemiche derivate queste prime gare degli ottavi di finale, con le squadre protagoniste spesso e volentieri completamente rivoluzionate dagli allenatori, a conferma di come il secondo trofeo nazionale sia considerato – ed è brutto da dire – alla stregua di una “coppetta”.

Spazio alle seconde linee

È successo con il Monza contro il Bologna e con il Sassuolo contro il Milan. Una regola confermata da Lazio e Napoli, che nella sfida dell’Olimpico ha visto Antonio Conte gettare nella mischia un undici titolare completamente inedito e Marco Baroni ricorrere ampiamente alle seconde linee. E, così, vedere il numero uno dei partenopei concedersi un piccolo sonnellino in tribuna non può alimentare ulteriormente le polemiche.

De Laurentiis assopito in tribuna

Pizzato dall’occhio indiscreto delle telecamere di Mediaset attorno al 15′, AdL pare proprio “riposare gli occhi”, mentre in campo le due formazioni danno vita a un match comunque godibile e carico di emozioni con la prima frazione vede Zaccagni farsi neutralizzare il rigore da Caprile, Noslin siglare una doppietta e il Cholito Simeone confermarsi bestia nera della Lazio per il momentaneo 1-1. Nella ripresa, l’ex Verona fortemente voluto da Baroni cala il tris, ma sui social continuano a fioccare i commenti sul siparietto di De Laurentiis.

L’ironia dei social

Qualcuno mette nel mirino Conte: “Questo con una competizione e mezza in stagione fa giocare il magazziniere… Ahahhahahahahh, il gomandande”, e ancora: “E non (dorme, nrd) solo lui…”, “Conte è perfetto per De Laurentiis vista l’importanza che sta dando alla Coppa Italia”, “Non sono mai stato d’accordo con De Laurentiis come questa volta“, scherza un altro tifoso e poi: “De Laurentiis inquadrato mentre dorme. La migliore competizione possibile”, “De Laurentiis che dorme durante la partita è poesia“, “In che senso inquadrano Lotito e De Laurentiis e tra i due l’addormentato è Aurelio?”.