Milan-Sassuolo, moviola: due gol annullati e due giocatori graziati, poteva finire con altro punteggio

La prova dell’arbitro Bonacina a San Siro per gli ottavi di Coppa Italia analizzata ai raggi X, il fischietto lombardo ha ammonito tre giocatori

Kevin Bonacina, 30 anni, la scelta per Milan-Sassuolo, fischietto appartenente alla sezione Aia di Bergamo, ha fatto il grande grande salto in Serie B e soprattutto Serie A dopo aver diretto 27 partite nel 2022/23 tra Serie C e Primavera nella stagione 2023/2024. Come sottolineato da Virgilio, nato a Lecco e residente a Cisano Bergamasco, ha diretto anche la finale d’andata dei playoff di Serie C tra Foggia e Lecco, vinta dagli ospiti 2-1 nel 2023 ma” il suo arbitraggio ha fatto letteralmente imbufalire i tifosi rossoneri ed è approdato perfino in Parlamento con un’interrogazione finalizzata ad “acquisire e conoscere, per quanto di competenza del Ministro dello Sport, gli atti relativi alle scelte operate nella designazione del direttore di gara, e dei controllori designati alla gestione della sala Var”. Tra gli episodi più discussi il gol annullato a Ogunseye e il rigore non concesso a Frigerio. Vediamo come se l’è cavata ieri al Meazza.

I precedenti di Bonacina con Milan e Sassuolo

Bonacina era alla prima direzione stagionale con i neroverdi e quest’anno ha diretto ben 7 gare in Serie B, più altre 2 in Coppa Italia (Napoli-Modena e Cagliari-Cremonese), ora per lui il palcoscenico di San Siro per la gara tra Milan e Sassuolo. Nessun precedente anche con i rossoneri.

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero e Del Giovane con Colombo IV uomo, Nasca al Var e Marini all’Avar, l’arbitro ha ammonito tre giocatori: Terracciano (M); Paz, Odenthal (S)

Milan-Sassuolo, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 7′ trattenuta evidente di Paz ai danni di Leao, placcato dal proprio avversario nella metà campo rossonera. Bonacina grazia il difensore del Sassuolo. Al 9′ Leao lanciato in profondità è bravo nel servire Abraham che supera Satalino di testa ma il gol viene annullato per fuorigioco del portoghese. Al 39′ Paz stende Leao che lo prende in velocità: ammonito il terzino. È il primo cartellino giallo della partita.

Al 42′ Antiste segna su una respinta corta di Sportiello su tiro dalla distanza di Volpato. Ma è fuorigioco, rete annullata. Al 51′ graziato Obiang per un fallo su Musah, manca il giallo. Al 65′ giallo per Odenthal: il difensore entra in ritardo su Chukwueze Al 69′ Chukwueze per Bartesaghi che nel tentativo di colpire al volo il pallone colpisce invece Missori. Chiede il rigore il Milan ma Bonacina fa cenno di proseguire. All’81’ Terracciano falloso su Antiste, cartellino giallo per il rossonero. Milan-Sassuolo finisce 6-1.