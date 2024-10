Serie A, anticipi e posticipi fino alla 18esima giornata: ecco quale sarà l'ultima gara del 2024, date coppa Italia

La Lega ha ufficializzato il calendario fino alla fine dell'anno: Atalanta-Milan si gioca di venerdì 6 dicembre, Lazio-Inter lunedì 16 dicembre

La Serie A ha ufficializzato anticipi e posticipi del campionato fino alla fine del 2024, ovvero dalla 14° alla 18° giornata di campionato (dal 29 novembre al 30 dicembre, per un totale di cinque turni). Tra le sfide più interessanti spiccano Atalanta-Milan alla 15esima che si giocherà in anticipo venerdì 6 dicembre, Lazio-Inter del 16 dicembre (programmata dunque per lunedì sera) e Milan-Roma del 29 dicembre. L’ultima partita dell’anno sarà Bologna-Verona alle 20.45 del 30 dicembre 2024.

Il programma della 14esima e 15esima giornata

Questo il programma completo con le emittenti che trasmetteranno i match

14ª giornata

29/11/2024 Venerdì 20.45 CAGLIARI-HELLAS VERONA DAZN

30/11/2024 Sabato 15.00 COMO-MONZA DAZN

30/11/2024 Sabato 18.00 MILAN-EMPOLI DAZN

30/11/2024 Sabato 20.45 BOLOGNA-VENEZIA DAZN/SKY

01/12/2024 Domenica 12.30 UDINESE-GENOA DAZN

01/12/2024 Domenica 15.00 PARMA-LAZIO DAZN

01/12/2024 Domenica 15.00 TORINO-NAPOLI DAZN

01/12/2024 Domenica 18.00 FIORENTINA-INTER DAZN/SKY

01/12/2024 Domenica 20.45 LECCE-JUVENTUS DAZN

02/12/2024 Lunedì 20.45 ROMA-ATALANTA DAZN/SKY

15ª giornata

06/12/2024 Venerdì 18.30 INTER-PARMA DAZN

06/12/2024 Venerdì 20.45 ATALANTA-MILAN DAZN/SKY

07/12/2024 Sabato 15.00 GENOA-TORINO DAZN

07/12/2024 Sabato 18.00 JUVENTUS-BOLOGNA DAZN

07/12/2024 Sabato 20.45 ROMA-LECCE DAZN/SKY

08/12/2024 Domenica 12.30 FIORENTINA-CAGLIARI DAZN

08/12/2024 Domenica 15.00 HELLAS VERONA-EMPOLI DAZN

08/12/2024 Domenica 18.00 VENEZIA-COMO DAZN/SKY

08/12/2024 Domenica 20.45 NAPOLI-LAZIO DAZN

09/12/2024 Lunedì 20.45 MONZA-UDINESE DAZN

Il programma della 16esima e 17esima giornata

16ª giornata

13/12/2024 Venerdì 20.45 EMPOLI-TORINO DAZN/SKY

14/12/2024 Sabato 15.00 CAGLIARI-ATALANTA DAZN

14/12/2024 Sabato 18.00 UDINESE-NAPOLI DAZN

14/12/2024 Sabato 20.45 JUVENTUS-VENEZIA DAZN/SKY

15/12/2024 Domenica 12.30 LECCE-MONZA DAZN

15/12/2024 Domenica 15.00 BOLOGNA-FIORENTINA DAZN

15/12/2024 Domenica 15.00 PARMA-HELLAS VERONA DAZN

15/12/2024 Domenica 18.00 COMO-ROMA DAZN/SKY

15/12/2024 Domenica 20.45 MILAN-GENOA DAZN

16/12/2024 Lunedì 20.45 LAZIO-INTER DAZN

17ª giornata

20/12/2024 Venerdì 20.45 HELLAS VERONA-MILAN DAZN

21/12/2024 Sabato 15.00 TORINO-BOLOGNA DAZN

21/12/2024 Sabato 18.00 GENOA-NAPOLI DAZN

21/12/2024 Sabato 20.45 LECCE-LAZIO DAZN/SKY

22/12/2024 Domenica 12.30 ROMA-PARMA DAZN

22/12/2024 Domenica 15.00 VENEZIA-CAGLIARI DAZN

22/12/2024 Domenica 18.00 ATALANTA-EMPOLI DAZN/SKY

22/12/2024 Domenica 20.45 MONZA-JUVENTUS DAZN

23/12/2024 Lunedì 18.30 FIORENTINA-UDINESE DAZN

23/12/2024 Lunedì 20.45 INTER-COMO DAZN/SKY

Il programma della 18esima giornata

18ª giornata

28/12/2024 Sabato 15.00 EMPOLI-GENOA DAZN

28/12/2024 Sabato 15.00 PARMA-MONZA DAZN

28/12/2024 Sabato 18.00 CAGLIARI-INTER DAZN

28/12/2024 Sabato 20.45 LAZIO-ATALANTA DAZN/SKY

29/12/2024 Domenica 12.30 UDINESE-TORINO DAZN

29/12/2024 Domenica 15.00 NAPOLI-VENEZIA DAZN

29/12/2024 Domenica 18.00 JUVENTUS-FIORENTINA DAZN/SKY

29/12/2024 Domenica 20.45 MILAN-ROMA DAZN

30/12/2024 Lunedì 18.30 COMO-LECCE DAZN

30/12/2024 Lunedì 20.45 BOLOGNA-HELLAS VERONA DAZN/SK

Le date degli ottavi di coppa Italia

La Lega Serie ha anche ufficializzato le date e gli orari degli ottavi di finale di Coppa Italia, che si disputeranno da martedì 3 dicembre a giovedì 19 dicembre. ALa programmazione tv delle partite – si apprende nella nota diffusa dalla Lega Serie A – sarà resa nota successivamente.

03/12/2024 Martedì 18.30 BOLOGNA-MONZA

03/12/2024 Martedì 21.00 MILAN-SASSUOLO

04/12/2024 Mercoledì 21.00 FIORENTINA-EMPOLI

05/12/2024 Giovedì 21.00 LAZIO-NAPOLI

17/12/2024 Martedì 21.00 JUVENTUS-CAGLIARI

18/12/2024 Mercoledì 18.30 ATALANTA-CESENA

18/12/2024 Mercoledì 21.00 ROMA-SAMPDORIA

19/12/2024 Giovedì 21.00 INTER-UDINESE