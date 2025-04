Napoli: Osimhen giustiziere di Mourinho col Galatasaray, Manna si prepara a trattare con lo United 

Il nigeriano ha segnato una doppietta nei quarti di Coppa di Turchia, eliminando il Fenerbahce e riaccendendo l’interesse dei Red Devils

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Due i gol segnati ieri da Victor Osimhen al Fenerbahce di José Mourinho nel derby di Istanbul disputato in Coppa di Turchia: il nigeriano si è confermato ancora una volta decisivo per il Galatasaray, riaccendendo l’interesse del Manchester United. I Red Devils punteranno su di lui nel calciomercato estivo e il d.s. del Napoli Giovanni Manna si prepara a imbastire una trattativa in cui potrebbe rientrare anche Alejandro Garnacho.

Coppa di Turchia, Osimhen giustiziere di Mourinho

Prima che José Mourinho scatenasse il caos strizzando il naso al collega del Galatasaray Okan Buruk, l’assoluto protagonista del derby di Istanbul in Coppa di Turchia era stato lui, Victor Osimhen: il centravanti nigeriano, ancora di proprietà del Napoli, ha deciso l’incontro con una doppietta, sancendo l’eliminazione dei rivali del Fenerbahce, sconfitto 2-1.

Osimhen ha poi celebrato la vittoria in maniera particolare: a fine gara, mentre i compagni erano presi dalla rissa scatenata dal gesto di Mou, lui era a centrocampo a festeggiare facendo una serie di ruote.

La media gol pazzesca di Osimhen col Galatasaray

Compagni e tifosi non ci hanno fatto neanche caso: Osimhen è l’assoluto trascinatore del Galatasaray, amatissimo dal pubblico così come dai giocatori giallorossi. Da quando è arrivato, infatti, il nigeriano sta tenendo una media gol pazzesca: in 32 partite, l’ex Napoli ha segnato 28 gol e servito 5 assist, pari a 0,875 reti per partita, cucendosi addosso il ruolo di assoluto trascinatore del Gala. E riaccendendo l’interesse dei club della Premier League.

Napoli, lo United può offrire Garnacho per Osimhen

Uno, in particolare: il Manchester United. Secondo il portale specializzato TeamTalk, i Red Devils sono assolutamente decisi a portare il nigeriano alla corte di Ruben Amorim nella prossima stagione. Lo United non intende però pagare per intero la clausola rescissoria sul contratto che lega Osimhen al Napoli, pari a una cifra che si aggira tra i 75 e gli 80 milioni di euro.

Per abbassare questa cifra, lo United sarebbe pronto a mettere sul piatto il cartellino di Alejandro Garnacho, l’esterno offensivo inseguito dal d.s. azzurro Giovanni Manna per tutto il mese di gennaio. Allora, come raccontato dallo stesso Manna, fu Garnacho a far tramontare la trattativa, chiedendo al Napoli uno stipendio fuori budget. Vedremo se in estate il d.s. del Napoli, lo United e gli agenti del giocatore riusciranno a trovare la soluzione in grado di accontentare tutte le parti in causa: l’interesse degli azzurri è anche quello di piazzare Osimhen lontano dalla serie A, visto che anche la Juventus è sulle sue tracce. Di sicuro il nigeriano è ormai più che pronto per iniziare a segnare anche in Premier League.