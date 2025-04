Mourinho rischia 10 giornate di squalifica ed esonero: il Fenerbahce può cacciarlo, il Brasile sogna José Ct

Il club turco valuta l'addio allo Special One dopo i fattacci contro il Galatasaray, ma servono 40 milioni. E da Rio rilanciano la suggestione: Mou alla guida della Selecao.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Tempi duri per José Mourinho. La clamorosa gazzarra al termine del derby di coppa contro il Galatasaray, con tanto di “strizzata di naso” al collega giallorosso Okan Buruk, potrebbe costar caro allo Special One. E allo stesso Fenerbahce, il suo club. Dalla Turchia rimbalza infatti un’ipotesi sorprendente: oltre a rischiare una maxi squalifica di dieci turni proprio per “l’attacco” all’allenatore avversario, l’ex allenatore dell’Inter del Triplete sarebbe addirittura a rischio esonero. Alcuni membri del consiglio direttivo del club di Istanbul ne avrebbero richiesto il siluramento.

Il Fenerbahce difende Mourinho, ma valuta l’esonero

Se il Fenerbahce ha preso le difese del suo tecnico, stigmatizzando attraverso i propri canali ufficiali la “sceneggiata” di Okan Buruk, nelle segrete stanze del CdA dei gialloblu ci sarebbe infatti bagarre. Lo confermano fonti interne allo stesso Fenerbahce, citate da diversi organi di stampa. Una richiesta di licenziamento per giusta causa, motivata dalle gravi e ripetute violazioni comportamentali da parte di Mou, sarebbe stata posta all’attenzione del presidente Ali Koc. Piccolo particolare: in base alle clausole stilate col portoghese per convincerlo ad accettare la sfida della Turchia la scorsa estate, una risoluzione anticipata costerebbe al Fenerbahce 40 milioni di euro.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Fenerbahce-Galatasaray, maxi stop per lo Special One?

Oltre a perdere il posto, Mourinho rischia di perdere anche la faccia. La federazione turca, infatti, è chiamata a decidere in tempi stretti a proposito della squalifica per i gravi fatti seguiti al match col Galatasaray. Per Mou si profila addirittura uno stop di dieci turni, in base ai dettami contenuti nell’articolo 44 del regolamento disciplinare. La pena minima, invece, sarebbe “solo” (si fa per dire) di cinque partite. Comunque vada a finire, sarebbe una sanzione record per il portoghese, di gran lunga superiore a tutti i provvedimenti subiti in precedenza, dal Portogallo all’Italia, alla stessa Inghilterra.

Dal Brasile: Mou sulla panchina della Selecao, è lui il preferito

Se i turchi pensano sempre più insistentemente a liberarsi di Mourinho, in Brasile si fa sempre meno peregrina l’ipotesi di un approdo del portoghese sulla panchina della Selecao, orfana di Dorival Junior. Il sogno Ancelotti rischia di rimanere tale, le ipotesi che portano a Jorge Jesus o ad Abel Ferreira non sembrano entusiasmare più di tanto i dirigenti della Cbf, la federazione verdeoro, e soprattutto i tifosi. Un personaggio della popolarità di Mou sarebbe sicuramente il preferito e il nome dello Special One circola sempre più frequentemente nei numerosi salotti calcistici di Rio e San Paolo. Mou Ct del Brasile: un abbinamento potenzialmente esplosivo.